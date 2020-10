Educació proposa que les oposicions docents ajornades per la Covid s'inicien al març

En l'esborrany de calendari es proposa que la prova teòrica comence el dissabte 27 de març del 2021 i al llarg de tres mesos es realitzen la resta de fases. Així, la prova pràctica es faria a partir del 24 d'abril fins que acabe el procés d'oposició durant el mes de juny i la posterior presentació de mèrits per part dels aspirants que han superat les diferents proves. La nota final és el resultat de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits, detalla la Conselleria en un comunicat.

Aquesta mesura, expliquen des del departament que dirigeix Vicent Marzà, es proposa per a assegurar "el màxim possible la celebració d'aquestes oposicions", que ja van haver de ser ajornades enguany pels efectes de la pandèmia.

"D'aquesta manera, ampliant en el temps la convocatòria, si l'evolució de la Covid requerira alguna readaptació de calendari tindríem capacitat per a donar solució a hipotètics contextos que ens obligaren a reprogramar, ja que el nostre màxim objectiu és poder assegurar la celebració d'aquesta convocatòria d'oposicions després d'haver-la hagut d'ajornar enguany pel coronavirus", ha assegurat la directora general de Personal Docent, Lina Herranz, qui apunta: "No és el mateix marcar un calendari de celebració de tres setmanes que de tres mesos".

MÉS TRIBUNALS

A més d'allargar en el temps el procés de les proves, Educació es compromet a augmentar el nombre de tribunals avaluadors, per la qual cosa cada tribunal avaluarà menys aspirants. A més, també es proposa augmentar les diferents seus per a realitzar les proves i açò comportarà menys aspirants per seu i, per tant, permetrà garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d'higiene necessàries per a garantir la realització de les proves.

Segons Herranz, "amb la proposta d'un calendari més ampliat per a realitzar les proves i avaluar-les amb garanties, l'augment de tribunals, la baixada de ràtio d'aspirants per tribunal i l'augment del nombre de seus plantegem un marc que dona moltes més opcions per a poder celebrar aquesta important convocatòria".

Es preveuen uns 20.000 aspirants a les oposicions de Secundària i altres cossos del 2021, per açò se superaran els 348 tribunals de les oposicions del 2019, en les quals per a un nombre paregut de places convocades es van mobilitzar 1.740 docents examinadors titulars i 1.740 suplents, que van arribar a una ràtio per sota dels 60 aspirants per tribunal.

En la convocatòria que es reprèn per al 2021 es trauen de nou a concurs-oposició 3.575 de lliure accés. D'aquestes, 2.771 corresponen a 30 especialitats del cos de professorat d'Ensenyament Secundari.

Dins d'aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però solament cinc d'aquestes concentren més de la mitat de les places (el 54,3 %). Són, per aquest orde: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglés (253 places) i Geografia i Història (230 places). A continuació, hi ha cinc especialitats que convoquen cent o més places cadascuna: Física i Química (157), Informàtica (150), Biologia i Geologia (110), Orientació Educativa (110) i Educació Física (100).

Les 20 especialitats restants que convoquen places del cos del professorat d'Ensenyament Secundari, per orde descendent de llocs oferits, són: Economia (70), Dibuix (60); Francés, Música i Tecnologia, cadascuna amb 50 places; Filosofia i Formació i Orientació Laboral (FOL), les dos amb 40 llocs; Intervenció Sociocomunitària i Administració d'empreses, cadascuna amb 30.

Hi ha quatre especialitats que ofereixen 25 places cadascuna: Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Assessoria i Processos d'Imatge Personal, Processos de Producció Agrària, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics. A més, s'ofereixen 21 places d'Organització i Gestió Comercial.

Tant per a Llatí com per a l'especialitat d'Organització i Projectes de Sistemes Energètics es convoquen 20 places i 15 per a Processos Sanitaris. Tanquen la relació dos especialitats amb 8 places cadascuna: Hoteleria i Turisme i Processos i Mitjans de comunicació.

En el cos de professorat tècnic d'FP es convoquen pel torn lliure 583 places de 18 especialitats. Les tres més nombroses són Sistemes d'Aplicacions Informàtiques, amb 69 llocs; Operacions i Equips de Producció Agrària, amb 50 places, i Mecanització i Manteniment de Màquines, amb 48 vacants.

Les altres 15 especialitats que convoquen places de professorat tècnic d'FP, per orde descendent de llocs oferits, són: Processos de Gestió Administrativa (45), Instal·lacions Electrotècniques (40), Servicis en la Comunitat (40), Procediments Sanitaris i Assistencials (35), Cuina i Pastisseria (34), Processos Comercials (34), Manteniment de Vehicles (32), Perruqueria (31), Equips Electrònics (25), Servicis de Restauració (21), Tècniques i Procediments d'Imatge i So (20), Estètica (17), Instal·lació i Manteniments d'Equips Tèrmics i de Fluids (17), Patronatge i Confecció (15) i Laboratori (10).

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

El cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes (EOI) està present en la convocatòria amb 60 places d'ingrés lliure: 50 d'Anglés i 10 de Valencià. Es llancen també al concurs d'oposició 33 places de sis especialitats del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques.

Més de la mitat d'aquest són de Repertori amb Piano per a Instruments (13) i de Composició i Repertori amb Piano per a Veu, cadascuna d'aquestes dos últimes especialitats amb sis llocs. També es convoquen tres càtedres tant per a l'especialitat de Dansa Clàssica com la de Dansa Contemporània, juntament amb altres dos més de Ciències de la Salut Aplicades a la Dansa.

En el cos de professorat de Música i Arts Escèniques es convoquen 41 places de 5 especialitats i més de la mitat d'aquest són de Piano (22 llocs). La resta són: 7 de Llenguatge Musical, 5 de Guitarra, 5 de Dansa Espanyola i 2 de Dansa Clàssica.

En el cos de professorat d'Arts Plàstiques i Disseny s'han assignat 87 places repartides en 12 especialitats. Les tres amb més llocs són: Dibuix Artístic i Color (13), Disseny Gràfic (13) i Disseny d'Interiors (10).

Les altres 9 especialitats d'aquest últim cos que ofereixen places són, per orde descendent en nombre de llocs: 9 d'Organització Industrial i Legislació, 7 de Fotografia, 7 de Mitjans Informàtics, 6 de Ceràmica, 6 de Mitjans Audiovisuals, 5 de Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, 5 de Disseny de Moda, 4 de Materials i Tecnologia: Disseny, i 2 de Disseny i Producte.

En cadascun d'aquests sis cossos hi ha una reserva del 7% de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%. Per tant, de les 3.575 places del torn d'ingrés, es reserven 250.