Nacho Vegas actúa este viernes en el ciclo de conciertos por el X aniversario de la sala BBK con el taquillaje agotado

Tal y como ha informado BBK en un comunicado, la velada dará comienzo a las 20.00 horas con la actuación de Airu, mientras que Nacho Vegas saldrá al escenario a las 21.00 horas. La retransmisión online podrá verse a través de la web de EITB Gaztea y la de la propia sala.

Todos los conciertos que conforman el ciclo #Hamarurte cuentan con aforo reducido y se llevarán a cabo con la necesaria distancia interpersonal y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias y de seguridad para garantizar "una cultura segura". La entrada y salida se harán de forma escalonada, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en la sala y el uso de mascarilla es obligatorio durante el desarrollo de todos los directos.

Además de música en directo, la Sala BBK ha preparado un recorrido visual y artístico en una exposición de las mejores fotografías, pósters y carteles que han colgado de sus paredes en esta década. Se trata, según los organizadores de "un despliegue de emociones" que se podrá visitar en el hall principal del recinto durante todo el otoño.

Nacho Vegas continúa activo con la preparación del recopilatorio "Oro, salitre y carbón. 10 años de Marxophonismo (2011-2020)", una selección de su repertorio, preparada por los sellos Marxophone y Oso Polita, que reúnen lo mejor de su carrera, así como rarezas y temas inéditos.

Por su parte, la intérprete Irune Vega es el alma máter de Airu, proyecto musical nacido en 2018 gracias a variados estímulos artísticos. Do It for the Catharsis, reciente EP editado en 2020, navega entre suaves guitarras y voces atmosféricas.

La sala BBK de Bilbao ha organizado 10 jornadas de conciertos que van a desarrollarse entre el 26 de septiembre y el 27 de noviembre. Todas las actuaciones cuentan con un aforo reducido a 100 personas.

El cartel al completo combina artistas locales en alza con figuras estatales e incluye, además de Vegas, a Don Patricio, Sidonie, Los Secretos, Los Punsetes y El Columpio Asesino, y, desde Euskadi, a nombres como Nogen, Lorelei Green, Xskara, Bringas, Skakeitan, Hakima Flissi y Garbayo.