Galiana aposta per celebrar la Cavalcada de Reis: "Tindrà les seues limitacions. Hem de veure quina fórmula n'hi ha"

Així, ha indicat, en una entrevista a Europa Press, que el seu equip treballa en un pla que arreplega aquesta idea. "La idea és que siga com una cavalcada", ha asseverat, encara que ha precisat que la seua proposta ha de rebre el vistiplau de l'administració autonòmica per a tirar endavant.

L'edil ha agregat, com va apuntar respecte a la seua idea de celebrar les Falles del 2021, que si eixa proposta no s'accepta "es farà un pla B, un C o tots els que facen falta" perquè eixe acte puga tindre lloc.

El titular de Cultura Festiva ha manifestat que "els Reis vindran sí o sí" i ha advocat per "llançar el missatge als xiquets que els Reis van a vindre encara que hi haja pandèmia". "Com vindran, no ho sé. No sé si en carrossa com tots els anys, si en un vídeo", ha exposat.

Carlos Galiana ha considerat que "cal dir a la gent que tindrem Reis", també pensant en el comerç. Ha destacat que "el 30 o 40 per cent de les seua vendes" es produeix per Nadal i ha advocat per animar la gent a realitzar les seues compres en els establiments de la ciutat. "No és opció que es queden a sa casa comprant. Si ens quedem a casa i comencem a comprar per internet, és la ruïna total", ha ressaltat.

En aquesta línia, ha considerat "important" transmetre, dins d'una pandèmia, "alegria per al comerç" i ha assenyalat que si no es tancaran negocis. "La campanya de Nadal és importantíssima", ha insistit.