Monta tu propia fiesta de la cerveza en casa y celebra el 'Oktoberfest' con estos 'must' de Amazon para la ocasión

Se trata de una de las celebraciones más esperadas por los fanáticos de la cerveza y la buena vida. Oktoberfest en alemán y fiesta de octubre en español, un encuentro que, desde 1810, reúne a millones de personas de todo el mundo en la ciudad bávara de Múnich. Sin embargo, en esta ocasión y tal como ha ocurrido con otros eventos, la pandemia ha trasladado todo tipo de festejos masivos a nuestro hogar. Pero no os desaniméis, porque nuestra capacidad de adaptación no tiene límites, menos si de alegrías y festividades se trata. ¿Qué tal si iniciamos el menú de nuestra fiesta con unas patatas fritas saludables?

Con todo, para montar nuestro propio Oktoberfest en casa, necesitamos de una serie de elementos que nos permitan vivir y experimentar de la manera más fiel esta festividad que encuentra réplicas en distintos países, incluso en España. Para esto, está más que claro que no puede faltar la cerveza, la comida, la decoración ni los disfraces. ¡Tranquilo! Tenemos claro que todavía quedan unos días para Halloween.No obstante, si alguna vez soñaste con lucir aquellos trajes y vestimentas tradicionales de esta jornada, no puedes dejar pasar esta oportunidad. En cuanto a la comida, para la variedad, siempre vienen bien los electrodomésticos capaces de preparar distintos platos.

Una vez más en 20decompras quisimos ayudarte y nos sumergimos en el catálogo de Amazon para dar con todo lo necesario para celebrar el Oktoberfest de una manera diferente, pero original. Finalmente, te recordamos que cumplas con todas las medidas sanitarias de tu zona, y que nunca pero nunca dejes de disfrutar. ¿Estás preparado para festejar octubre por todo lo alto? ¡Vamos a ello!

Kit para preparar cerveza en casa

Una adquisición perfecta para los amantes de la cerveza y que siempre soñaron con prepararla. ¿Lo mejor? Es que no necesitas experiencia previa para disfrutar del proceso de elaboración. Siguiendo paso a paso las instrucciones, podrás tener tu propio producto y tras una semana tirar la cerveza fresca desde su barril con grifo integrado. ¡Conviértete en un maestro cervecero con el kit de fabricación de cerveza BrauFässchen! En su versión lager, cuenta con cuatro estrellas doradas y puede ser tuyo por solo 34,90 euros.

Para convertirte en un verdadero maestro cervecero, el kit de fabricación de BrauFässchen. Amazon

Degustación de cerveza artesana

Si lo tuyo es disfrutar directamente del producto y quieres saltarte la preparación, nada mejor para celebrar el Oktoberfest en casa, que contar con una degustación de cervezas artesanas. Este pack de cata de #Cervezanía, cuenta con 16 referencias de la mejor selección y variedad del mercado. Y como si fuera poco, entre opciones como la Ballut Blonde Ale o la Creative Pale Ale con mandarina, también incluye la Río Azul Flora, medalla bronce en Barcelona Beer Challenge 2020. ¿A qué esperas para tener el tuyo? Cuesta solo 39,90 euros.

La mejor selección directa a tu nevera, con el pack de cata de #Cervezanía. Amazon

Juego de fiesta y decoración

Para que no queden dudas de que se trata de una gran celebración, no puede faltar la decoración. Este fondo decorativo de Blulu, no solo brindará la ambientación perfecta para tu Oktoberfest en casa, también es ideal para las fotografías porque cuenta con dos aperturas de rostro. Ambientado en el festival de la cerveza y el estilo bávaro, mide 1.8 x 0.9 m y está hecho de poliéster, un material de alta calidad. Fácil de colgar y de utilizar, no habrá quien quede indiferente a esta adquisición. ¿Lo mejor? Es que está en oferta y puede ser tuyo por solo 10,99 euros.

Para ambientar tu fiesta como nunca antes, fondo decorativo de Blulu. Amazon

Disfraz y vestimenta típica de chico

Es tu oportunidad para celebrar octubre por todo lo alto y vestir los trajes típicos del Oktoberfest. Esta opción para hombre de Spooktacular Creations, incluye el traje de diseño alemán con bordado tradicional, tirantes y babero desmontable. Además, una camisa con cuello con cordones, un par de calcetines hasta la rodilla y gorro alpino alemán. El artículo cuenta con cuatro estrellas doradas, y en la talla L puede ser tuyo por solo 25,99 euros. ¡También puedes reutilizarlo en Halloween!

Para conmemorar el 'Oktoberfest', la vestimenta de Spooktacular Creations. Amazon

Vestido tradicional para chica

Es una fiesta para todos, y por tanto, también hemos dado con la opción perfecta de disfraz y vestimenta típica para chica del Oktoberfest. Si tenías planes de celebrar, no hay nada mejor que apegarse a todas las costumbres. Este traje de la marca Kojooin, cuenta con un vestido de poliéster y soporte de ropa. Además, una blusa de algodón suave y que se adapta a la piel. Tiene cuatro estrellas doradas y en esta versión, en la talla M, puede ser tuyo por 29,99 euros. ¡Que comience la celebración!

Para una celebración por todo lo alto, el traje de la marca Kojooin. Amazon

