Aclareixen un assassinat de l'any 2019 a Muchavista per possible ajust de comptes amb tres detinguts

En l'assassinat hi ha tres persones implicades: dos d'elles han sigut detingudes per la Guàrdia Civil i un altre dels implicats es troba a la presó en el seu país d'origen per un altre delicte comès i està pendent de ser extraditat i posar a la disposició del Jutjat d'Instrucció a Espanya.

Els detinguts són dos homes, un d'ells de nacionalitat colombiana, de 43 anys, i un altre de 39 anys, de nacionalitat espanyola. Se'ls imputen els delictes d'assassinat, tinença il·lícita d'armes i falsedat documental. Han sigut intervinguts dos vehicles, tres armes de foc i dos silenciadors.

La víctima passejava pels voltants de la platja de Muchavista quan un individu es va acostar corrent, ho va abordar per l'esquena i li va disparar en el cap. Després d'efectuar un segon tir, l'agressor va fugir del lloc amb cotxe a gran velocitat. La víctima va morir en l'acte com a conseqüència de les ferides.

L'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Sant Joan es va fer càrrec de la investigació que, juntament amb agents del laboratori de criminalística de la Comandància d'Alacant, es van encarregar de realitzar la inspecció ocular del lloc del crim.

Els investigadors van aconseguir dies més tard localitzar el vehicle emprat en la fugida. Es tractava d'un cotxe robat que, després de cometre el crim, havien pintat de negre i havien posat matrícules falses.

En el vehicle, els agents a càrrec de la investigació van trobar restes biològiques humanes coincidents amb les mostres arreplegades en l'escenari del Campello i van aconseguir identificar el presumpte autor de l'assassinat.

En el registre del domicili d'aquesta persona van ser localitzades tres armes de foc i dos silenciadors. Una de les armes era una pistola automàtica de 9 mil·límetres, idèntica a la qual va acabar amb la vida de la víctima. Els agents de la Guàrdia Civil van aconseguir detindre aquesta persona el desembre passat a Barcelona i va confessar ser l'autor del crim en col·laboració amb el seu germà.

Aquest últim després de cometre el crim va fugir a Colòmbia, d'on era originari, on a la seua arribada havia sigut detingut per les autoritats locals per un altre homicidi en grau de temptativa comès amb anterioritat.

Els dos germans per a cometre l'assassinat s'havien desplaçat junts des de Madrid fins a Alacant i s'havien instal·lat en un domicili en els voltants del de la víctima, en el qual van romandre cinc dies estudiant els seus moviments a l'espera de trobar el moment adequat per a cometre el delicte.

El passat mes de juny els investigadors van aconseguir identificar i detindre en la localitat de Mutxamel un tercer implicat, el qual va ser l'encarregat de situar el lloc des d'on vigilar a la víctima, llogar la vivenda en la qual es van allotjar els dos assassins i facilitar les armes amb les quals es va cometre el crim.

El mòbil del crim pot ser un ajust de comptes i la persona detinguda a Mutxamel hauria contractat als dos germans perquè acabaren amb la vida de la víctima.