Un pla per al litoral, convertir en zona de vianants més barris i reforços en serveis socials, grans anuncis del Govern del Rialto

València ha celebrat aquest dimecres el primer Debat sobre l'Estat de la Ciutat de l'actual mandat, una cita que sol avançar les línies generals del pressupost municipal i dels projectes per al següent any, encara que, en aquesta ocasió, l'impacte de la crisi sanitària del coronavirus i de les seues derivades econòmica i social ha copat les intervencions de l'alcalde, Joan Ribó, i dels grups polítics municipals.

Tant Ribó com la vicelalcaldesa, Sandra Gómez, han detallat els principals anuncis de les diferents àrees que conformen el Govern local sorgit fa un any de l''Acord del Rialto'. Entre les més cridaneres, un nou servei de menjar a domicili per a persones amb discapacitat, més conversions en zona de vianants i zones verdes, un pla integral per a la façana litoral, 15 nous carrils bici i més ajudes per a la reactivació econòmica. Aquestes són les principals.

Per a tota la ciutat

Ribó ha anunciat una revisió integral de la façana litoral, que englobarà plans com els del Cabanyal i Natzaret, la creació de dunes en el passeig marítim i un consorci per a la renaturalització del nou llit del Túria.

Un altre pla comportarà la instal·lació de 90 punts wifi públics i ràpids per tota la ciutat mitjançant un conveni amb la Unió Europea per a combatre la bretxa digital d'edat i l'econòmica. El primer ja està funcionant en la plaça de l'Ajuntament, i el segon s'activarà en el Cabanyal, per a posteriorment expandir-se per tots els barris.

També està a punt de signar-se la cessió d'un solar al CSIC per a un centre d'investigació d'imatge molecular.

A més, s'obriran dos nous mercats agroalimentaris en Malilla i Benimaclet.

Mobilitat i aparcaments

València comptarà amb 15 nous carrils bici. El primer es licitarà en l'avinguda del Cid, i després s'escometran els següents: tres des de General Avilés cap a Corts Valencianes, Maestro Rodrigo i avinguda de Burjassot; Cardenal Benlloch, Peset Aleixandre, Gascó Oliag, Albereda, Sant Vicent-plaça Espanya-Marvá, plaça d'Espanya-Tres Encreuaments, Gaspar Aguilar-Sant Vicent, Conca-Jesús, ronda nord i José María Haro.

Tres solars seran remodelats per a habilitar-los com a aparcaments als carrers Flor de Maig, Castellonet de la Conquesta i Nino Bravo.

Benestar Social

Un dels grans anuncis és la posada en marxa en 2021 d'un servei de menjar a domicili, però amb una característica nova: per a persones amb discapacitat, amb 1.000 dietes noves cada dia. Fins ara es fa només per a majors.

A més, la Universitat Popular obrirà tres noves seus en Malilla, Torrefiel i el Cabanyal.

Conversions en zona de vianants

Es recuperarà espai per als vianants a l'entorn de 29 col·legis per a generar espais segurs durant aquest curs. Es marcaran itineraris, s'impedirà el pas de vehicles i s'habilitaran zones verdes i de jocs.

S'apostarà pel redisseny per als vianants de barris. Ja està en marxa el projecte a Natzaret, i els següents seran Campanar, Castellar, Orriols, Torrefiel i Ciutat Fallera.

Habitatge i zones verdes

En 2021 es redactaran els projectes de tres nous grans parcs: el de Desembocadura en el sud-est, el de Carolines en l'oest i l'ampliació del parc de Benicalap en el nord, configurant així el nou anell verd de València.

D'altra banda, el Govern local realitzarà una proposta de canvi legislatiu perquè els habitatges públics compten amb balcó.

Reactivació econòmica

Els pròxims pressupostos dedicaran el 2,5% a polítiques de reactivació econòmica. Posada en marxa en 2021 d'un pla de rescat del sector cultural.

Grans projectes

L'Ajuntament de València demanarà al Govern d'Espanya que utilitze els fons europeus de reconstrucció per a executar la inversió de la infraestructura més important que queda per fer a la ciutat: el soterrament de les vies al costat del Parc Central que hui parteixen en dos el sud de València, i la seua connexió amb el Corredor Mediterrani.

Entitats demanen ajudes al comerç i inversions

Els representants de sis entitats i col·lectius de València han reclamat al Govern local, durant la seua intervenció en el debat, inversions, conversions en zona de vianants, iniciatives en favor del comerç del centre i de la joventut i propostes enfront de la contaminació.

Des de l'Associació de Veïns de Penya-roja, José Salvador Tárrega ha reclamat inversions com una biblioteca pública o un casal jove, alhora que va denunciar que l'ambulatori de Trafalgar està saturat i les naus de Cross i l'alqueria del Club de Tennis abandonades.

Rafael Torres, en nom de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, ha alertat de la situació "dramàtica" en la qual es troben els negocis, especialment a conseqüència de la Covid-19 i reclama canvis en l'EMT, baixada de preus dels aparcaments i bons per a xicotets negocis.

Pel seu costat, el Consell de la Joventut demana que es tinga en compte als joves en el disseny de les polítiques públiques municipals. "El 30% dels joves de València està en l'atur; la temporalitat arriba al 90% i només un de cada deu pot independitzar-se", ha afirmat Rocío Barbeito.

Des del Banc d'Aliments, Jaime Serra ha dit que "entre el 28 i el 30% dels habitants de València es troba en el llindar de la pobresa". En nom de València en Moviment, Carles Vera ha demanat espai urbans per a la pràctica del parkour, la cal·listènia o el break dance.

Finalment, des d’Acció Ecologista Agró, Sendo Klein ha recordat els problemes de contaminació i ha exigit més espais convertits en zona de vianants.

Les frases

"El coronavirus no és una eina més per a la confrontació política, és una pandèmia que hem de véncer totes i tots". Joan Ribó, alcalde de València (Compromís).

"El virus no dóna treva i això em porta a demanar una treva política. Un alt-el-foc que dure, almenys, com la pandèmia". Sandra Gómez, vicealcaldessa de València (PSPV-PSOE).

"Tenim al pitjor alcalde, un alcalde de mitja jornada, gestionant la pitjor crisi sanitària, social i econòmica". María José Catalá, portaveu del PP.

"Cal recuperar el centre de la ciutat de València amb neteja, amb un pla de poda i més il·luminació". Fernando Giner, portaveu de Ciutadans.

"Aquest Govern aposta per clavar els seus ullals fiscals en la jugular dels valencians fins a deixar-nos secs". José Gosálbez, portaveu de Vox.