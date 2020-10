'¡Ahora caigo!' vive el primer gran enfado de Arturo Valls con un concursante: "¡No me ha pasado nunca!"

Un estrepitoso fallo de un concursante de ¡Ahora caigo! llevó este miércoles a Arturo Valls a tener un enfado nunca antes visto en el concurso de Antena 3.

Carlitos, enfundado en el traje de Mozart debido al Especial 'Genias y genios' que hacía el programa, entra directo en el ranking de fallos inexplicables.

Ante la pregunta "¿En qué siglo se convirtió Marie Curie en la primera profesora de la Sorbona?", Carlitos, como respuesta, enumeró todos los siglos del X al XIX. Pero, y contra todo pronóstico, paró ahí. Es decir, no pronunció el que hubiera sido la respuesta correcta, el XX.

"Pero tío, sigue contando. ¿Por qué paras en el siglo XIX?"

"Nunca me ha pasado, pero me he enfadado ahora", aseguró atónito y con cara verdaderamente contrariada el valenciano.

