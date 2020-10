Ángela Dobrowolski, en 'En el punto de mira': "Al despertar, Mainat me pegó y acusó de asesinato a los sanitarios"

Este martes, Cuatro emitió una entrega de En el punto de mira dedicada al caso Mainat. Y es que, todo lo que envuelve el supuesto intento de asesinato al productor tiene un halo surrealista: desde las pelucas de su mujer a las marcianas declaraciones de Alina en el Deluxe.

Pero en esta ocasión, Ángela se mostró tranquila en conversación con los periodistas, sin cruasanes de por medio ni comentarios enigmáticos. La alemana se "destapó", pero mantuvo que no intentó asesinar a su marido y el que fuera miembro de La Trinca.

Respecto a por qué ha decidido abrirse con un medio, explicó: "Ahora soy yo la que decide hablar contigo, no es como cuando la prensa está en la puerta de mi casa”. Sobre su familia, Dobrowolski desveló que su padre se encuentra ingresado en el hospital por todo este escándalo: "Mi marido era su favorito, hasta más favorito que yo", explicó.

Pese a hacer declaraciones muy duras sobre Mainat, como que se trata de un hombre "frío, controlador, vengativo y abusivo", la mujer aseguró haberse casado profundamente enamorada de él. "No llego a asimilar que esta sea la misma persona con la que me casé. En esa época, él me decía que me amaba, que era el amor de su vida, estábamos muy enamorados".

Dobrowolski también aprovechó la plataforma para contar su versión sobre la noche del supuesto asesinato. "Esa noche, Mainat se enteró de que yo había sido infiel y de que todavía seguía con la infidelidad -dijo en referencia a Gabriel, la pareja de Alina-. Ya se había abierto la caja de Pandora y no se lo podía negar", confesó.

"También se especula mucho sobre que fui mucho a la nevera pero, quien me conoce, sabe que yo de noche, puedo ir más de 13 veces a la nevera si hace falta. Me cuesta quedarme en casa y fui a buscar chocolate, algo dulce, no azúcar blanco en sí mismo", narró.

La alemana desveló, además, que fue agredida por Mainat cuando este despertó de su coma. "Me golpeó y acusó de asesinato a los miembros del SEM (Sistema de Emergencias Médicas).