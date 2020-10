César Cadaval 'carga' contra Roberto Leal en 'Pasapalabra': "¡Qué falso eres!"

Esther Arroyo, Elena ballesteros y los hermanos César y Jorge Cadaval fueron los nuevos invitados que recibió este miércoles Pasapalabra, pero Los Morancos se encargaron de dar el toque de humor al concurso de Antena 3.

Roberto Leal les fue presentando, como es habitual, de uno en uno, y cuando llegó el turno de Jorge, el presentador le advirtió que "Ken Appledorn (su pareja) dejó el listón muy alto" en su participación en el programa.

El cómico le contestó: "Sé que mi chico estuvo aquí y lo hizo muy bien y yo voy a hacerlo peor que él. Pienso hacerlo mucho peor porque hay palabras (en el concurso) de las que no tengo ni idea".

Empieza fuerte @J_Cadaval 😂 ¡Qué bien nos lo vamos a pasar esta semana en #Pasapalabra!💖 pic.twitter.com/rPmFAgJXGI — Pasapalabra (@PasapalabraA3) October 21, 2020

Leal no pudo evitar comentar el vestuario de su invitado: "Me vuelve muy loco tu camisa y me gusta". Jorge le contestó que "a mí también me encanta, con todos esos colores...", pero en ese momento, su hermano César hizo un comentario que no captaron las cámaras, pero sí el audio del concurso.

"¡Qué falso eres Roberto!", afirmó el cómico, a lo que Leal le contestó: "César, deja que haga mi programa". Jorge continuó como si nada y señaló que tanto el presentador como su hermano iban casi iguales, a lo que Leal admitió entre risas que "a lo mejor nos vamos de gira con Siempre así".

"Jorge, pásatelo bien, pórtate bien...", le advirtió el presentador, a lo que el invitado respondió que "siempre me lo paso muy bien aquí y encima, contigo", concluyó el sevillano antes de comenzar a jugar en el concurso.