Lester le regala un anillo a Patri tras romper con Marta Peñate en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones'

El final de La isla de las tentaciones concluyó con el reencuentro de las parejas en la hoguera final. El domingo se emitía el último programa y en él se pudo ver cómo la pareja formada por Marta y Lester daba por concluida su relación. Mientras la exconcursante de Gran Hermano decidía marcharse sola, él lo hacía en compañía de Patri.

El pasado martes, en unas imágenes inéditas hasta la fecha, se emitía en El debate de las tentaciones un vídeo en el que aparecían Lester y Patri. En él, el canario regalaba a la joven, a la que había conocido en el programa, un anillo como muestra de que lo que sentía por ella es real.

Cogiendo a Patricia de la mano, el canario decía: "No todo es como empieza, sino como acaba. Quiero empezar contigo de una forma bonita, es un anillo de compromiso, es un anillo de que lo que siento por ti es verdadero". De esta manera, la nueva pareja dejaba el programa con la esperanza de conocerse mejor y comprobar si era real lo que habían vivido.

"Creo que Patri me va a dar la seguridad y la tranquilidad que no me ha dado Marta en años", decía Lester antes de finalizar su paso por el programa de las tentaciones.

⌛ El momento se acerca...



🤔 ¿Qué ha ocurrido con las parejas, exparejas y nuevos amores de @islatentaciones?



💥 La respuesta a estas y otras preguntas la descubriremos a partir de las 22:00h en Telecinco pic.twitter.com/qLInvwidOT — Telecinco (@telecincoes) October 21, 2020

Este miércoles, el último programa

Concluido el paso de las parejas por la República Dominicana, La isla de las tentaciones regresa al prime time de Telecinco una noche más con un programa especial, grabado tres meses después de la salida de las parejas del formato. En él se conocerán cómo han evolucionado las relaciones que surgieron en el programa.