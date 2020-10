Sánchez espera el 'no' de Casado a la moción de Vox para intentar retomar con el PP la renovación del CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano al PP para renovar los órganos constitucionales. Para ello, espera que los populares voten "no" este jueves a la moción de censura de Vox y que esto abra una vía de entendimiento con el PP para retomar la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que a su vez podría provocar nuevas divergencias entre los socios del Gobierno.

"Cruce este puente, vote 'no' y yo creo que podremos entendernos", ha pedido desde la tribuna Sánchez al líder del PP, Pablo Casado, que todavía no ha desvelado si su grupo votará este jueves 'no' o abstención. El Gobierno se tomará esta decisión como la señal de si es posible explorar de nuevo un acuerdo sobre el CGPJ y como prueba de que, si el PP accede, podría retomarse los contactos entre los dos principales interlocutores, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López.

Esto forma parte de la oferta que Sánchez lanzó la semana pasada a Casado cuando anunció que está dispuesto a retirar la propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial si accede a volver a negociar según el sistema actual. Se libraría así de las suspicacias que está provocando estos planes en la Comisión Europea y en el Consejo de Europa, que este mismo miércoles ha advertido de que, como el sistema hoy en vigor, el nuevo sistema de elección del Poder Judicial tampoco cumple los "estándares" de este organismo para considerarlo independiente y no temer que no luche contra la corrupción.

La retirada del proyecto de reforma chocaría con las expectativa del otro socio de Gobierno. Unidas Podemos mantiene que, con pacto con el PP o sin él, debe mantenerse la propuesta para modificar el sistema de mayorías, de manera que ante un bloqueo como el actual, solo sea necesaria la mayoría absoluta (176 diputados) y no una cualificada de tres quintos (210).

Sin embargo, Sánchez ha dedicado sus últimas palabras en su intervención de este miércoles en el Congreso a Casado, con quien pese "a la furia y el estruendo que provoca la ultraderecha, España necesita de una derecha tan conservadora como quiera pero comprometida con la convivencia, la constitución y el correcto funcionamiento de las instituciones".

Qué hará el PP

Este jueves se comprobará el sentido del voto del PP y también si, aun votando 'no', los populares acceden a volver a la negociación como quiere Sánchez. De momento, Casado presentó este lunes una propuesta alternativa para reformar el sistema de elección del CGPJ, para quitar poder a los políticos y dárselo prácticamente todo a los propios jueces. Además, el PP contempla las advertencias que el Gobierno ha recibido de Bruselas y Estrasburgo en la última semana como una enmienda a los planes de Sánchez, que el PP atribuye además a Casado.

Así lo ha afirmado este martes el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cuando ha lamentado el "tremendo error" de que Santiago Abascal haya atacado a la UE. Aunque el Consejo de Europa no es una de sus instituciones, Egea ha recordado su Grupo de Lucha contra la Corrupción (GRECO) " acaba de censurar al Ministro de Justicia y la propuesta de Pedro Sánchez, porque la reforma judicial rompe con la necesaria independencia" del CGPJ. "Esta es la verdadera censura que Europa hace a Sánchez gracias a la visita de Casado [a Bruselas] el pasado jueves".