Ellen Degeneres cambia de imagen en su lucha por recuperar el cariño del público tras las acusaciones de abuso

La presentadora de televisión Ellen Degeneres ha reaparecido en Instagram con un notable cambio de imagen. Y es que la humorista ha dejado crecer su cabello rubio, tal y como se comprueba en una imitación que ha hecho de Kylie Jenner.

La humorista ha publicado una fotografía en la que representa la comentada pose de la socialité en su intento de animar a los estadounidenses a votar en las elecciones presidenciales de noviembre. "Inspirada por mi amiga", ha escrito.

En la fotografía se aprecia el cambio de look de Degeneres, que no atraviesa su mejor etapa profesional, pues el pasado mes de julio algunos trabajadores de The Ellen DeGeneresShow denunciaron haber sufrido acoso laboral.

El pasado 20 de septiembre, la humorista regresó al espacio de ABC en su decimoctava temporada. Sin embargo, su presentación fue diferente a las anteriores, ya que aprovechó para pedir disculpas por las por conductas racistas, discusiones por ausencias justificadas y abusos que se le atribuyen.

"He sido consciente de que las cosas que han sucedido aquí no deberían haber pasado. Me lo tomo muy en serio y quiero decir a las personas afectadas que lo siento mucho", expresó en el plató.

Hay quienes buscan en un cambio de imagen la forma de pasar página tras una mala época. Es por ello que, quizá, la presentadora esté tratando de dejar el pasado atrás, tal y como piensan algunos de los usuarios que le han comentado.