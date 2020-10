El alcalde de Ourense asegura que los díscolos han sido declarados "tránsfugas" por DO y "expulsados" del grupo

Además, DO ha remitido un comunicado a los medios en el que indica que "en una asamblea celebrada los pasados días" se ha resuelto "declarar tránsfugas a los concejales Miguel Caride Domínguez, Maite Rodríguez Garrido y María del Mar Fernández Dibuja". "DO entiende que estamos antes lo más despreciable que puede existir en una formación política, la alta traición. El partido dictamina que todos dejan de representar a DO", añade.

Asimismo, en el comunicado se recuerda que Manuel Álvarez "fue expulsado del partido hace 10 días, también por motivos de transfuguismo". "Estamos ante casos distintos, ya que Miguel Caride, Maite Rodríguez y María Fernández Dibuja no formaban parte del partido, pero sí concurrieron bajo la misma lista electoral, de modo que por un sistema análogo en una incoación contradictoria, el resultado ha sido el mismo", señala.

"Sería un contrasentido que Manuel dejara de representar a DO al ser expulsado del partido, mientras que los otros tres concejales pudieran seguir representando al partido con la excusa de que no podrían ser expulsados ya que no formaban parte originalmente del partido. Surrealista. Es más, si nunca formaron parte del partido, menos podrán representarlo cuando desde el partido se los desautoriza definitivamente, como ha ocurrido", agrega.

"La ley es clara, será el representante legal del partido político por el que concurrieron a las elecciones quien se pronuncie sobre quienes son los representantes legítimos del partido. Y así se hizo. El partido realizó un procedimiento contradictorio y dio plazo de alegaciones a las partes, que sí alegaron (de modo que sí reconocen la dirección y vínculo con el partido)", esgrime el comunicado.

"YA NO SON DÍSCOLOS, SON TRÁNSFUGAS"

En esta coyuntura, incide en que los cuatro "llamados inicialmente díscolos" dejan de ser "representantes" de DO "oficialmente" y pasan a ser "no adscritos" por "transfuguismo". "Ya no son díscolos de DO, sino tránsfugas ajenos a DO. Les quedará totalmente prohibido seguir arrogándose el ser representantes de DO, usar correos electrónicos o símbolos de DO", apostilla.

De hecho, indica que el secretario del pleno del Ayuntamiento "ha emitido ya el correspondiente informe sobre ello", y ante la nueva situación, el alcalde Jácome "convocará a los portavoces próximamente para informarles de la nueva condición de estos no adscritos para regular la participación en plenos, juntas de área y otras convocatorias" de toos los grupos.

DO recuerda que "no existe grupo de no adscritos ni grupo mixto", por lo que los cuatro ediles serán "no adscritos con carácter individual", sin tener "derecho a local en el Consistorio, ni partida económica de grupo, ni sueldo con dedicaciones exclusivas".

"LO MÁS RASTRERO QUE SE HA VISTO"

"Uno de los subterfugios más absurdos que esgrimieron los tránsfugas en sus alegaciones es que Jácome no es representante legal del partido porque su cargo debería estar caducado al no renovarse desde hace diez años", indica DO, antes de subrayar que, "si esa absurda teoría fuese cierta, entonces Jácome no podría haber sido el representante del partido en todas las elecciones, incluidas las de 2019, por las que ellos mismos salieron elegidos como concejales".

"Lo que han hecho estas cuatro personas es lo más rastrero que se ha visto. No sólo han sido absolutamente desleales e ingratos por sus acciones en las últimas semanas, sino que además han tratado de usurpar el partido Democracia Ourensana e incluso han osado expulsar al presidente de DO del grupo municipal hace unas semanas, entregando un escrito por registro en el Ayuntamiento. La cordura se impuso finalmente y son ellos los que fulminantemente quedan expulsados", traslada.

Finalmente, Jácome lamenta "haberse equivocado totalmente" en la confección de la lista electoral, al confiar en personas "que no han dado la talla en lealtad, ya sin hablar de su pobre competencia por el trabajo realizado por ellos en sus 14 meses".