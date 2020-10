Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 12 morts, 603 contagis i 50 nous brots

D'aquesta manera, amb aquests 12 nous decessos el total de defuncions és de 1.743 persones: 256 en la província de Castelló, 602 en la d'Alacant i 885 en la de València.

Per províncies, 77 dels nous positius estan a Castelló (5.536 en total); 251 a Alacant (17.502 en total), i 275 en la província de València (28.571 en total). Així, la xifra total de positius s'eleva a 51.616 persones. A més, el nombre total de pacients sense assignar es manté en set.

Per la seua banda, des de l'última actualització s'han registrat 643 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 52.992: 6.049 a Castelló, 17.703 a Alacant i 29.195 a València. A més, el total d'altes sense assignació ascendeix a 45. D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 6.716 casos, la qual cosa suposa un 10,93% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 735 persones ingressades: 62 en la província de Castelló, amb 10 pacients en UCI; 254 en la província d'Alacant, 52 d'ells en la UCI; i 419 en la província de València, 53 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.277.584, de les quals 1.122.587 han sigut a través de PCR i 154.997 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 26 residències de majors (3 en la província de Castelló, 8 en la província d'Alacant i 15 en la província de València), 7 centres de persones amb diversitat funcional (2 en la província de Castelló i 5 en la de València) i 1 centre de menors (en la província d'Alacant). Sanitat ha notificat un nou residents positius, cinc treballadors i han mort cinc residents.

A més, actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló i 6 en la província de València.

NOUS BROTS

Així mateix, en les últimes 24 hores s'han registrat 50 nous brots, en la seua gran majoria d'origen social. Tretze d'ells es localitzen a València, amb entre 3 i 6 casos, i són tots d'origen social excepte tres d'origen laboral.

La resta de casos es localitzen a Rocafort 3 casos, Vila-real 6 casos, Soneja 5 casos, Museros: 7 casos, Elx 5 i 6 casos, Xacarella 6 casos, La Pobla del Duc dos brots de 5 casos cadascun, Borriana 10 casos, Puçol 4 casos, Paiporta 4 casos, Sagunt 3 casos, Torrent 9 casos, Alcoi 5 casos, Ontinyent 5 casos, Sogorb 4 casos, L'Alfàs del Pi 6 casos, Paterna 6 casos, Montcada 4 casos, Foios 5 casos, Alboraia 5 casos, i Sagunt 6 casos.

Amb origen en l'àmbit educatiu s'han notificat brots a Benifairó de la Valldigna, 9 casos, Museros 4 casos, Paterna 6 casos, i Oriola 3 casos. Així mateix, d'origen laboral són els brots de Torrevella amb 6 casos, dos a Elda amb 5 i 4 casos, Elx 5 casos, Algorfa 4 casos, Castelló de la Plana 7 i 3 casos, L'Olleria 3 casos, Benejússer 5 casos i Coix 4 casos.