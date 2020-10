Destinos típicos de verano que merece la pena visitar en otoño

Sin duda, uno de los momentos más ansiados del año son las vacaciones de verano, momento perfecto para hacer una escapada y visitar algunos destinos que acaban por acoger a numerosos turistas por su ambiente, sus playas, su clima y su gastronomía.

Sin embargo, cuando llega el otoño, algunos de estos destinos típicos de verano siguen siendo más que recomendables, no solo porque las temperaturas no son tan extremadamente altas y se puede hacer una visita más completa, sino también porque no hay tanta aglomeración de turistas.

Destinos típicos de verano para visitar en otoño

Cádiz es uno de los destinos preferidos por los veraneantes, ya que sus playas son de muy extensas y buena calidad. Además, el ambiente joven de sol, calor y ocio nocturno está garantizado. Sin embargo, en otoño sigue teniendo días con temperatura muy agradable para pasear por la playa o visitar, sin tanto calor como en verano, la capital, zonas como Tarifa o pueblos con mucho encanto, como Vejer de la Frontera.

Lo mismo sucede en Málaga, la ciudad de la Costa del Sol que atrae con sus playas y su ambiente veraniego a numerosos turistas durante la época estival. Sin embargo, cuando llega el otoño, pasear por sus calles del centro histórico, disfrutar de una buena comida o cena o recorrer algunos de los pueblos de alrededor, como Ronda, es muy recomendable.

La ciudad de Valencia es otro de los destinos preferidos para los turistas durante el verano. Sin embargo, las temperaturas pueden ser igual de agradables durante los meses de otoño, cuando no hay tanta gente y donde se puede aprovechar para visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la Plaza de la Virgen, la iglesia de San Nicolás o la Lonja de la Seda, entre otros atractivos de la ciudad.

Las Islas Canarias se sitúan como uno de los destinos más completos para los meses de verano: turismo de aventura, playas vírgenes, ambiente festivo y juvenil, parajes naturales... todas estas actividades a las que se opta en la época estival están disponibles también durante los meses de otoño gracias a la temperatura agradable y estable que mantienen las islas todo el año.

Ibiza, Mallorca, Menorca... no otro lugar que suene más a verano que estas islas del archipiélago balear. La vida nocturna y las playas paradisíacas comparables a las del Caribe hacen de estas islas un lugar perfecto para el verano. Sin embargo, en los meses de otoño confirmarás que no todo es playa y fiesta. En las Islas Baleares se pueden hacer rutas de senderismo, montar en bici o a caballo por parajes naturales o aprovechar para descubrir el patrimonio cultural e histórico, como Dalt Vila en Ibiza o la localidad de Valldemosa, en Mallorca.

