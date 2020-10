López Miras cree que a la Región le corresponden 2.400 millones de los fondos estructurales de la UE

No obstante, López Miras cree que deberían imperar a nivel nacional los mismos criterios europeos, basados en la población, el PIB y el desempleo de cada territorio. En función solo del criterio de población, ha indicado que a la Región le corresponderían 2.175 millones, que se elevan a 2.400 millones en base al conjunto de los tres requisitos.

López Miras ha contestado de esta forma en la segunda sesión del pleno de control al Consejo de Gobierno, al portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Juan José Molina, quien le ha preguntado sobre los 'Criterios y procedimientos que va a seguir el Gobierno de la Región para la administración de asignación de fondos estructurales y recuperación procedentes de Unión Europea'.

A este respecto Molina ha considerado que "probablemente, la mayoría de las comunidades no saben el dinero que van a recibir ni los criterios, lo que despierta cierta suspicacia sobre si no se va a beneficiará a ciertas comunidades convenientes para que el Gobierno se pueda mantener en el poder". Por "desgracia", ha considerado que "no sería una sorpresa que el País vasco salga beneficiado".

El diputado de la formación naranja ha señalado que las comunidades tienen que presentar los proyectos en dos meses o dos meses y medio; el Gobierno central hará una primera criba y luego se mandarán a Europa, que hace una segunda criba.

"Necesitamos saber los criterios concisos, sin vaguedades, los que van a seguir aquí en España y en Europa, si van a ser de equidad o de conveniencia", ha aseverado. También ha propuesto que haya "instrumentos de amparo en Europa para aquellos territorios que se sientan injustamente tratados".

Ha señalado que hay algunas comunidades que "parece que ya han presentado proyectos, lo que parece sorprendente, porque sin criterios claros corres el riesgo de que te los rechacen". En cualquier caso, ha pedido a López Miras que "salgamos con una sola voz, unidos, porque solo así saldremos más fuertes".

SIN COMUNICACIÓN OFICIAL

López Miras ha coincidido en estas reflexiones y aportaciones. "Como decía, todo lo que gira en torno a los criterios de reparto de estos fondos están rodeados de incertidumbre y pocas certezas, como viene siendo generalizado en cada acción del Gobierno de España", ha criticado.

"Desconocemos los indicadores y tampoco hay un procedimiento establecido, ni hay una comunicación por parte del Gobierno central, ni de plazos ni de requisitos", según López Miras, quien ha avanzado que este lunes había conferencia con la presidenta de la Comisión europea, que se anunció a "bombo y platillo" por Pedro Sánchez, "pero ahora hemos conocido que no va a venir porque no quiere hacerse una foto con Sánchez tras la reforma presentada de la renovación del CGPJ".

A este respecto, ha reconocido que ha sido desconvocado este encuentro y les han emplazado a una reunión el lunes de presidentes autonómicos de forma telemática.

Ha criticado que el Gobierno de España "ya ha dicho que renuncia a la mitad de estos 140.000 millones de euros, que vienen en préstamos, porque no quiere ser controlado por la UE". "Y vamos a renunciar a 70.000 millones de euros para la reactivación económica y social porque Pedro Sánchez no quiere que Europa le controle", ha lamentado.

Así pues, explica que "quedan 71.000 millones de euros" para repartir, y cree que "lo más justo es que el Gobierno de España los reparta con los mismos criterio que Europa".

Se pregunta si habrá un reparto equitativo y, si no es así, advierte que el dinero "irá para los mismos: aquellos que tienen que pagar las lealtades del Gobierno, independentistas vascos y separatistas catalanes". Mientras tanto, ha defendido que el Gobierno regional sigue recabando proyectos de la sociedad para presentarlos a la convocatoria. Ha asegurado que "van a ser serios y rigurosos".

"Queremos que estén listos en noviembre y presentarlos a finales de noviembre principios de diciembre", ha avanzado López Miras, cuya intención es que ""cuenten con el consenso de todos". Asimismo, ha recogido la iniciativa de Cs de pedir una comisión de amparo frente a posibles tratos "injustos".