Un home complirà 21 anys de presó per matar a bastonades un conegut seu per a robar-li a Albaida

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual es condemna l'home per un delicte d'assassinat, un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte continuat d'estafa, tots ells en concurs medial.

La sentència, dictada després que un jurat popular declarara culpable per unanimitat el processat el passat 21 de setembre, imposa a aquest el pagament d'una indemnització de 90.000 euros per als familiars directes del mort per danys morals.

Durant la celebració el juí, el penat va reconéixer els fets i la seua defensa es va adherir a les conclusions del ministeri fiscal respecte de la petició de pena i de responsabilitat civil.

Segons s'arreplega en la resolució, el 22 de setembre del 2017, el condemnat, de 37 anys, va cridar per telèfon a la víctima, de 77 anys i a la qui coneixia per ser tots dos d'Albaida, per a dir-li que coneixia a uns compradors belgues interessats en un apartament que el mort tenia a Benidorm i volia vendre.

Aquesta oferta de compra, la qual va resultar ser falsa, va provocar que el perjudicat es desplaçara des de Madrid fins a Albaida, on es va veure amb l'acusat l'endemà, 23 de setembre, sobre les cinc de la vesprada.

El condemnat va portar l'ancià fins al garatge de la seua vivenda, un lloc tancat i amb poca llum. Una vegada en eixa estada i amb ànim de matar-li, li va colpejar per sorpresa en dos ocasions amb un bastó en el cap. El perjudicat va patir un fort traumatisme amb fractura cranial i destrucció de centres vitals encefàlics, lesions que li van provocar la mort en l'acte.

Després de comprovar que l'home no tenia pols, el penat va deixar el cos de l'agredit en el garatge i li va robar una maleta de viatge, documentació personal, el cotxe i dos targetes de crèdit, de les quals coneixia el nombre PIN. Amb eixes targetes va traure en un caixer automàtic d'Ontinyent 1.500 euros, operació que va repetir l'endemà en una altra entitat bancària d'Agullent.

Ja durant la matinada d'eixe mateix dia, 25 de setembre, va traure el cadàver del garatge i ho va carregar en el maleter del cotxe de la víctima per a traslladar-ho als afores d'Albaida, on ho va abandonar juntament amb el bastó, després de cobrir-ho amb runes, mantes, matolls i jerséis.

Deu dies després, l'assassí es va entregar en la comissaria de Policia d'Ontinyent, on va ser detingut després d'assenyalar el lloc on s'havia desfet del cadàver.