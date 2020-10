¿Un cepillo facial eléctrico por ocho euros? Sí, solo durante las próximas horas en Amazon

Puede que no hayas oído hablar de él, pero que lo hayas sufrido en tus carnes. Granitos por la mandíbula, puntos negros visibles (y otros tantos en proceso de formación), espinillas y rojeces son, quizás, los síntomas más visibles del maskné: la aparición de pequeños (o no tanto) brotes de acné en la zona que está en contacto con la mascarilla debido a una alteración del equilibrio de nuestro cutis. Una reacción de la piel a la que se suman otras tantas que, sin bien es cierto que no tiene una solución instantánea y 100% eficaz, sí puede mejorar y desaparecer si establecemos rutinas de limpieza e hidratación diarias.

Para ello, además de echar mano de productos específicos para el cuidado del cutis y compatibles con nuestro tipo de piel, es importante contar con alguna ayuda extra que nos permita vaciar los poros de suciedad y que, así, después, puedan absorber las cremas y sérums que dan forma a la rutina coreana que impera entre los beauty addicts. Y los cepillos eléctricos son, quizás, son los más eficaces. Además, para incluir uno en tu tocador, no hay por qué invertir mucho dinero para conseguir uno. ¿Has visto el que Amazon ha rebajado en su catálogo de ofertas flash y puede ser tuyo por ocho euros?

Este limpiador incluye tres cabezales intercambiables. Amazon

Las prestaciones fundamentales de este cepillo

Tres cabezales para una limpieza total. Este modelo cuenta con tres cabezales intercambiables para conseguir un rostro impecable. El cepillo de fibra es adecuado para pieles con poros muy obstruidos. El de cepillo de carbón de bambú está recomendado para pieles neutras, mixtas y sensibles y el cabezal de desmaquillado incorpora una esponja natural para facilitar esta tarea.

Un dispositivo que se adapta a ti. Este modelo cuenta con dos velocidades para adaptarse a la sensibilidad de nuestra piel. La más suave es recomendable para pieles sensibles, mientras que la más intensa ayuda a eliminar el maquillaje residual, el exceso de grasa y la suciedad.

Este modelo cuenta con dos velocidades para adaptarse a la sensibilidad de nuestra piel. La más suave es recomendable para pieles sensibles, mientras que la más intensa ayuda a eliminar el maquillaje residual, el exceso de grasa y la suciedad. Un todo en uno a prueba de agua. Gracias a estas características, el cepillo de limpieza de Hikings nos ofrece un tratamiento completo para nuestro rostro, desde la exfoliación y la limpieza hasta ayudar a tensar nuestra piel. Además, es resistente al agua para que podamos usarlo en la ducha o en el baño.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.