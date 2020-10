Coronavirus.- Marzà fa una valoració positiva de la marxa del curs però insta a no relaxar-se "ni un mil·límetre"

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha informat que, d'acord a les últimes dades facilitades aquest mateix dimecres pel Ministeri a les comunitats autònomes, les aules confinades en tot l'Estat suposen l'1,3 per cent, mentre que a la Comunitat Valenciana aquest percentatge baixa al 0,62 per cent, "menys de la mitat", ha remarcat.

En aquesta línia, el conseller Marzà ha recordat que "més del 99 per cent de les unitats escolars valencianes no té cap afectació".

"Els protocols estan funcionant, la gent els està complint d'una forma molt escrupolosa, som un dels territoris que menys afectació té en el sistema educatiu, portem dos setmanes seguides en les quals hem desconfinat més grups que s'han confinat i està funcionat la coordinació amb Sanitat", ha enumerat.

MOBILITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE RECURSOS

Ha afegit que des de la Generalitat s'ha realitzat una mobilització extraordinària de recursos econòmics que ha permès contractar més docents i monitors per a poder aconseguir "eixa afectació tan mínima respecte a la pandèmia de forma generalitzada".

Per tot açò, ha mostrat l'"immens agraïment" a la comunitat educativa, tant als docents, com a les famílies i els xiquets i xiquetes. "La valoració és prudentment positiva sense relaxar-nos gens", ha conclòs.