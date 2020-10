El Pleno de la Diputación aprueba el cese de uso del Centro Guadalmedina, criticado por la oposición

El cese de uso se produce tras el traslado de los usuarios y dentro de las necesidades trasladadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la institución provincial de contar con los 85.580 metros cuadrados, la totalidad de la parcela del Hospital Civil, propiedad de la Diputación; para la futura construcción del tercer hospital de la capital.

El cierre, efectivo desde este jueves, 22 de octubre, ha sido rechazado de nuevo por PSOE y Adelante Málaga, que han incidido en que además se ha llevado a pleno la realización de los trámites oportunos para el traslado de los 28 residentes cuando este "ya se ha consumado", según ha recalcado la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, quien ha lamentado la "estocada" a este centro y el "espectáculo bochornoso de ver estos acuerdos en el pleno cuando los hechos están más que consumados".

"No vamos a ser cómplices de este nuevo desmantelamiento de servicios públicos, de centros sociales y residencias; y tampoco de esas trabajadoras que se quedan en las bolsas de trabajo de esta Diputación y que van a ver muy reducido que se les llame porque las necesidades de los pocos centros que quedan se podrán cubrir con los fijos y no llamarán a más gente", ha sostenido Sánchez.

Por su parte, Antonia García, viceportavoz del PSOE, ha criticado el "carpetazo definitivo" al Centro Guadalmedina, "que presta un servicio esencial". "Continúa la estrategia de Elías Bendodo de cerrar todo lo que tenga tinte social; intuyo que estarán haciendo las cuentas para encontrar destino al dinero que se ahorrarán, que lo dedicarán a subvencionar otro puente peatonal, que es la verdadera competencia de esta Diputación", ha ironizado, al tiempo que ha criticado que se destine medio millón de euros para rehabilitar e iluminar la antigua sede de la institución en la plaza de la Marina.

A juicio de la socialista, el equipo de gobierno ha aprovechado la situación actual "para dar cerrojazo a un nuevo centro asistencial" y ha criticado la "política de escaparate de Salado, la misma de Bendodo en la Junta de Andalucía". En este punto, ha asegurado que se ceden los terrenos "para un hospital que no construirán, se pondrá la primera piedra cerca de las elecciones y pasaremos página".

"Les recordaremos cada día que pase que ese hospital no se empiece a construir", ha dicho García, quien ha aludido al "daño irreparable" realizado a los trabajadores, "a los que dejan literalmente en la calle; además, el personal fijo aún no está reubicado y las familias no han podido ver a sus familiares porque las llamadas y los horarios están restringidos".

La diputada de Servicios Sociales, Familia y Centros Asistenciales, María Esperanza González, ha incidido en que el cese de uso se adopta "siendo conscientes de la imperiosa e inaplazable necesidad de la construcción del tercer hospital" para cubrir las necesidades sanitarias y asistenciales de Málaga.

"Apostamos por la necesidad de un tercer hospital y para ceder la parcela tiene que estar desocupado y por eso se trae a pleno, para poder cederlo. Somos conscientes de las necesidades de la provincia y hemos velado siempre por los derechos de los trabajadores y el bienestar de usuarios, que han sido trasladados con las máximas garantías", ha asegurado la diputada 'popular'.

Al respecto, la diputada de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos ha recordado el acuerdo unánime para ceder la pastilla de los aparcamientos del Hospital Civil "pero ahora con el apoyo del diputado tránsfuga tienen mayoría absoluta y están desatados; han roto los acuerdos alcanzados por unanimidad y cambiado el protocolo acordado con la Consejería".

"Una mejora sanitaria no pude significar un cierre de un buque insignia y trasladar a 27 personas de la residencia San Juan de Dios para que entren los del Centro Guadalmedina", ha agregado, al tiempo que ha lamentado que el traslado de los usuarios del centro a las instalaciones de la Junta de Andalucía se haya realizado "sin haberse aprobado en el pleno y, por tanto, sin las garantías legales". "Tenemos un total compromiso con el tercer hospital pero estamos en contra del desmantelamiento de los servicios públicos", ha finalizado Sánchez.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha intervenido para cerrar el debate ante las acusaciones de los socialistas de ser "el presidente más antisocial de la historia", y ha dicho al PSOE que "nunca" ha querido que se construya el tercer hospital: "Lleva diez años de retraso, y no lo han hecho y ahora quieren poner piedras en el camino utilizando a familiares y usuarios para retrasar el proyecto". "Eso es lo que ha hecho el PSOE, no defenderlos sino utilizarlos políticamente", ha enfatizado.

Ante ello, Antonia García ha reiterado que el PSOE está a favor de la construcción del tercer hospital, "que es una prioridad", pero ha sido muy crítica con el cierre del centro Guadalmedina.

OTRAS MOCIONES

El Pleno, en el que Salado ha tenido un recuerdo para el bombero del Consorcio Provincial José Gil, fallecido hace dos años en Campillos en acto de servicio durante las inundaciones; también ha debatido, de nuevo, por la sanidad pública y la situación de la Atención Primaria; de los colegios que siguen sin comedor escolar por el cese del servicio desde principios de curso; la okupación de viviendas; la sostenibilidad del sector turístico y la petición al Gobierno central para que el 25 por ciento de los fondos de la UE sean para reforzar al sector turístico y que se reduzca el IVA del diez al cuatro por ciento.

Ha salido adelante, con enmiendas, la moción conjunta de PP y Ciudadanos para trabajar en la creación del primer geoparque de la provincia de Málaga, en el Alto Guadalhorce; que sería el tercero de Andalucía y que beneficiaría a seis municipios malagueños.

La moción presentada por PP y el diputado no adscrito Juan Cassá para la defensa del orden constitucional y de la separación de poderes, también aprobada, ha sido criticada por Adelante y PSOE, quienes han aludido a Cassá durante la sesión como el "diputado tránsfuga".

La urgente del PSOE, que ha contado con el apoyo de Adelante, ha mostrado su apoyo a los empleados públicos temporales de larga duración de la institución y ha solicitado prorrogar hasta final de 2021 la planificación de las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019 de las plazas ocupadas por interinos de larga duración para impedir la caducidad de las ofertas de 2017 y 2018, así como el mantenimiento de las bolsas vigentes y acuerdo de ampliación de las mismas donde fueses necesario así como creación de nuevas bolsas donde no las haya.

Al respecto, el diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, ha incidido en que "en ningún momento se han cerrado las negociaciones" con los sindicatos: "Mis puertas están abiertas". También ha tomado la palabra el presidente provincial para criticar que el PSOE "quiera dar lecciones sobre protección de los trabajadores" cuando durante su gobierno en la institución "solo hizo una oferta de empleo público para 13 personas y de promoción interna para 17" frente, ha dicho, a los más de 300 empleos estabilizados por el Gobierno 'popular' en los últimos años.

Salado ha incidido en que le gustaría "el máximo consenso" y ha pedido a la plataforma de interinos que presente una propuesta al diputado del Área: "Estoy convencido de que se aceptará, yo estoy dispuesto a asumirla, que hagan la propuesta de qué quieren modificar; pero que no sea o bolsa o bases". También ha asegurado que continuarán con el proceso de estabilización.