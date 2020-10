La UMA será cumbre de un evento virtual sobre el futuro de la fisioterapia

Se trata de un evento virtual de alcance internacional que lleva por título 'The next Physiotherapy: building the future' -El futuro de la Fisioterapia: innovación al alcance de todos-, y que contará con 16 ponentes expertos en el sector, procedentes de los cinco continentes, para debatir sobre innovaciones en torno a esta disciplina.

Organizado junto al equipo de Aeroplano Estudio y Adex Learning, dará comienzo el próximo 1 de diciembre, aunque el periodo de inscripción ya está abierto, han informado desde la UMA en un comunicado.

"Sin duda, la tecnología va a inundar todos los campos y el de la fisioterapia no será una excepción. Avanzaremos hacia una fisioterapia en consultas, con muchas técnicas aplicadas por robots y con entornos muy virtualizados en el que la toma de decisiones se basará, en muchos casos, en la inteligencia artificial", ha afirmado el profesor de la UMA, que ha añadido que, "en este mundo tan tecnificado, el factor humano, como la empatía, la compasión o el trabajo colaborativo, serán más que nunca imprescindibles".

Así, el dolor y la realidad virtual, la fisioterapia cardiorrespiratoria en tiempos de pandemia, el uso de la inteligencia artificial en la disciplina o la tele rehabilitación serán algunos de los temas que se abordarán durante este encuentro mundial, de la mano de profesionales de todo el mundo.

Un total de16 ponencias-charlas que se podrán reproducir desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio de 2021 en formato audiovisual, en un entorno web innovador, tanto en español como en inglés.

No obstante, la primera de las conferencias, la impartida por el profesor de la UMA Alejandro Luque, ya está disponible de forma gratuita: 'Participación activa del paciente con dolor persistente. ¿Es factible o solo una ilusión? De la evidencia a la práctica clínica'.

El programa no solo está dirigido a profesionales de la fisioterapia, ya que aborda temáticas transversales y de interés para otros campos de las ciencias de la salud como la enfermería, la podología o, incluso, la medicina.

De hecho, en el aula virtual donde se alojará cada conferencia -con posibilidad de reproducción en dos dispositivos- se abrirá un foro de debate, donde los profesionales, además de discutir sobre temas relacionados con el sector, tendrán la posibilidad de promover una red de networking entre ellos.