Cvirus.- CSIF demana a Educació instal·lar purificadors d'aire i filtres de partícules d'alta eficiència en els centres

El sindicat adverteix, en un comunicat, que "els centres educatius no estan preparats per a l'arribada del fred en plena pandèmia".

CSIF explica en el seu escrit que "els avisos que el virus pot transmetre's també per aerosols provoquen la urgència de revisar les instal·lacions davant l'arribada del fred per a incidir en la necessitat d'una ventilació adequada".

"A hores d'ara, -prossegueix- els centres no estan preparats i demanden formació específica sobre l'ús de filtres HEPA, els diferents purificadors d'aire o la renovació d'equips de climatització, ja que molts estan obsolets i no compleixen la normativa".

CSIF, davant aquesta situació, recalca la urgència d'"actualitzar els protocols de protecció davant l'arribada de l'hivern". En aquest sentit planteja "una millora de la qualitat de l'aire en els espais tancats amb una correcta ventilació i filtrat".

Per eixe motiu, insta l'administració educativa a "reforçar la seguretat i la prevenció en els centres educatius", ja que "no hi ha filtres HEPA ni purificadors d'aire". El sindicat recorda que els filtres HEPA s'empren en espais tancats hospitalaris o en avions per a eliminar aerosols.

Finalment, la central sindical insisteix a Educació perquè "agilitze l'aplicació d'aquestes actuacions i evite la reacció tardana davant les noves necessitats". "Les mesures han de revisar-se conforme se segueix avançant en el coneixement del virus", diu el sindicat, que per açò reclama a la Conselleria d'Educació que "destine els recursos suficients per a modernitzar els centres, renovar equips i millorar en prevenció".