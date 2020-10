MUNA acoge este fin de semana una nueva edición del festival Ecofest

La presentación contó con la consejera de Educación, Juventud, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero; la directora de Ciencias Naturales del MUNA, Fátima Hernández, y los representantes de la organización de Ecofest, Héctor J. Hernández y Elizabeth Rodríguez , directores de Plaza Grande-Eventos para el Encuentro y La Guinda Eventos, respectivamente.

Concepción Rivero subrayó que el Cabildo respalda iniciativas como Ecofest, "un encuentro que combina las actividades formativas con la concienciación medioambiental y que se implica activamente en cuestiones tan relevantes como la imperante necesidad de proteger nuestro entorno y el patrimonio natural".

Por su parte, Fátima Hernández destacó el carácter divulgativo del encuentro y la colaboración y participación de miembros del equipo científico del MUNA en las actividades que se van a desarrollar en el marco de Ecofest, especialmente en las charlas.

Tanto Héctor J. Hernández como Elizabeth Rodríguez agradecieron el apoyo y la colaboración proporcionada al Ecofest 2020 por el Cabildo, a través de Museos de Tenerife, y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, destacando que se llevará a cabo acorde con las medidas de seguridad y prevención con motivo de la pandemia.

Así, por ejemplo, las llamadas Píldoras Verdes, las charlas programadas en el patio Antonio Pintor del MUNA, tendrán un aforo reducido de 80 personas para asistir a ellas de manera presencial, si bien podrán seguirse vía streaming. Tanto para su versión física como online, habrá que inscribirse previamente a través de la web del festival (donde también se puede consultar el programa de actividades). Las inscripciones son gratuitas.

Los organizadores subrayaron que pese a la actual coyuntura, "la filosofía del festival y su cometido siguen vigentes: el cuidado del medioambiente". Por eso, esta segunda edición "nace de la necesidad de continuar sensibilizando medioambientalmente a la población en un problema que ha pasado de cambio a emergencia climática en un breve espacio de tiempo, ofreciendo alternativas a un consumo responsable, gestión de los residuos, ahorro de agua o energía y movilidad".

"Ecofest pretende ser, como lo fue en su primera edición, integrador, familiar, educativo, motivador, itinerante y, por encima de todo, sostenible", remarcaron.

PROGRAMA.

Ecofest estará compuesto por secciones diferentes que se desarrollarán de manera simultánea a lo largo de los patios principales del MUNA, donde se celebrarán ecotalleres para toda la familia, un ecocuento sobre cambio climático, actuaciones musicales y el ciclo de microconferencias Píldoras Verdes.

Como novedades de este año se incorpora una acción exterior, que será la limpieza del Barranco de Tahodio (en el barrio de La Alegría), organizada con la colaboración de Promemar, y la producción de contenido audiovisual didáctico preparado en exclusiva en formato online para que los centros escolares puedan trabajar el viernes 23 actividades en sus propias aulas con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, según apuntó Elizabeth Rodríguez.

Debido a las restricciones actuales, la presencia física de empresas y proyectos que ofrecen servicios y productos sostenibles no será viable, por lo que la organización ha decidido darles visibilidad digital a través de la web del festival bajo la sección de Eco Market y Eco Expo online.

El ciclo de microconferencias Píldoras Verdes tendrá lugar el sábado 24. La jornada comenzará a las 10.00 horas con la presencia de Museos de Tenerife y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Desde las 10.30 a las 14.00 horas habrá dos mesas redondas; la primera, será de 10.30 a 12.00 horas, denominada Evolución del Cambio Climático, con José María Fernández-Palacios, catedrático de Ecología y responsable del grupo de investigación de Ecología y Biogeografía Insular de la Universidad de La Laguna (ULL); con Alejandro de Vera, conservador de Biología Marina del MUNA, y Pedro Dorta, director de la cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL.

A continuación, la segunda, de 12.30 a 14.00 horas, con el título Cambio climático, ¿normalidad o emergencia?, en la que intervendrán Pedro Millán, geógrafo de la Fundación Santa Cruz Sostenible; Víctor Manuel García, técnico del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife, y José Luis Martín Esquivel, biólogo, investigador y técnico del Gobierno de Canarias.

La jornada de Píldoras Verdes se reinicia la tarde del sábado con otra mesa de debate, entre las 17.00 y las 18.30 horas, titulada Yo, como agente del cambio. La mesa estará compuesta por José Luis Gallego, conocido naturalista, divulgador ambiental y consultor en sostenibilidad; Victoria Ballesteros, la joven adejera que con tan solo 17 años es activista, coordinadora del Comité de Alcance de las Plataforma Chicas en la Ciencia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y miembro joven de la New York Academy of Sciences; e Yve Ramírez, fundadora del blog La EcoCosmopolita, miembro fundador de 350 BCN y del Moviment per la Justícia Climàtica. Por último, de 19.00 a 20.00 horas, se proyectará el documental Refugiados climáticos-La verdadera catástrofe ambiental.

El Ecofest fue nominado en la sexta edición de los Premios Fest, un reconocimiento a nivel nacional que premia en diferentes categorías a festivales realizados durante el año, dentro de la categoría de Festival Más Sostenible.