Els pisos més demandats a la Comunitat Valenciana tenen 107 metres quadrats, segons idealista

Balears és la comunitat en la qual la demanda està centrada en vivendes que suposen realitzar un major desemborsament, ja que la vivenda tipus ací arriba als 343.900 euros.

Per darrere, li segueixen Madrid (284.728 euros), País Basc (263.381 euros) i Catalunya (242.474 euros). Per contra, Múrcia destaca per ser la regió més barata d'Espanya amb aquestes característiques (115.522 euros).

Juntament amb Múrcia, entre les comunitats on el pressupost màxim és menor a 140.000 euros, es troben Castella i Lleó (119.886 euros), Cantàbria (130.368 euros), Astúries (131.177 euros), Aragó (136.596 euros) i La Rioja (137.911 euros).

D'altra banda, l'informe apunta que els compradors extremenys són els qui prefereixen vivendes més grans (196 metres quadrats), seguits per Castella-la Manxa (195 metres quadrats) i Balears (118 metres quadrats).

Posteriorment, destaquen les preferències d'Andalusia (110 metres quadrats), Múrcia (109 metres quadrats), Madrid i la Comunitat Valenciana (107 metres quadrats en tots dos casos).

A Cantàbria, per contra, els usuaris fixen la seua atenció a partir d'una grandària de 75 metres quadrats, mentre que a Aragó puja als 92 metres quadrats, i a 94 metres quadrats a Catalunya.

En totes les comunitats la tipologia de vivenda preferida és el pis, amb l'excepció d'Extremadura i Castella-la Manxa, on la majoria de les visites es concentren sobre xalets.

Així mateix, la majoria d'anuncis de vivenda amb més visites són vivendes de tres dormitoris, excepte a Cantàbria on prefereixen a partir de dos.