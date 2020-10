Li-Meng Yan, la viróloga china huida, a Iker Jiménez: "Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar"

La experta viróloga Li-Meng Yan se convirtió en la mujer más buscada por el gobierno chino y tuvo que abandonar su país natal y refugiarse en Estados Unidos por miedo a las represalias por sus declaraciones sobre la pandemia del coronavirus, su origen y su gestión en China.

Li-Meng Yan concederá su primera entrevista a una televisión europea y lo hará en Horizonte. Informe Covid, el programa que presenta y dirige Iker Jiménez (Telecinco este jueves a las 22:00 horas).

En su entrevista a Iker Jiménez, la viróloga e inmunóloga asiática explicará cómo y por qué, en su opinión, el mercado de Wuhan no es el origen del brote, el virus fue liberado de forma consciente y que no hay forma humana de que el SARS-CoV-2 escapara por accidente.

"He tomado la decisión de seguir adelante. Voy a difundir el mensaje tanto como sea posible y a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar", afirma la científica.

Li-Meng Yan era una de las virólogas encargadas de estudiar el coronavirus en un laboratorio de referencia de la OMS en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong, hasta que sus descubrimientos y sus declaraciones, contrarias a la versión oficial, la llevaron a tener que huir de China a Estados Unidos.

Iker Jiménez contará además en esta entrega con la participación del coronel Luis Enrique Martín-Otero, coordinador de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB) y uno de los principales expertos del país en bioterrorismo, contaminaciones víricas y pandemias; y los doctores Miguel Pita, profesor investigador de genética de la Universidad Autónoma de Madrid; César Carballo, médico adjunto del servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; y José Alcamí, investigador y coordinador del Grupo de Análisis Científico sobre el coronavirus del Instituto de Salud Carlos III y director científico de la Unidad VIH del Hospital Clinic de Barcelona.