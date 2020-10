El preu de la vivenda a la Comunitat va caure un 3,7% en el segon trimestre i en ple confinament, segons urbanData

Per regions, la majoria de les comunitats han experimentat un descens dels preus. Així, destaquen Galícia (-6%), Madrid (-4,5%), Comunitat Valenciana (-3,7%) o Catalunya (-2,5%) com les regions en les quals més ha caigut el preu de la vivenda en el segon trimestre. Per contra, s'han registrat augments a Canàries (+1%) i Andalusia (+0,9%).

Tenint en compte el preu, Catalunya (2.238 euros per metre quadrat), País Basc (2.503 euros), Madrid (2.605 euros) i Balears (2.762 euros) s'han situat al capdavant com les comunitats més cares d'Espanya.

Per sota dels 1.693 euros per metre quadrat de mitjana registrats a Espanya en el segon trimestre es troben Canàries (1.684 euros), Comunitat Valenciana (1.270 euros) o Andalusia (1.520 euros).