La plataforma gratuita Pluto TV desembarca en España con 40 canales y miles de vídeos

La plataforma Pluto TV es, básicamente un lugar donde ver televisión de forma gratuita, hasta 40 canales temáticos exclusivos (más de 100 para finales de 2021) y miles de horas de contenido, entre cine, series y vídeos.

Este servicio, que desembarca en España el 26 de octubre, tiene más de 33 millones de usuarios únicos activos en el mundo, estando 26,5 millones de ellos en EE UU.

¿Y si no se paga, como se sostiene? Es sencillo, es un servicio gratuito y sin registro, pero con publicidad, básicamente, como la televisión lineal que vemos a diario en el televisor.

En su lanzamiento, Pluto TV contará con 40 canales exclusivos y tematizados con cine, series, programación infantil, realities, deporte y gaming, y miles de horas de contenido. Mensualmente se irán sumando nuevos canales a la oferta, llegando a 50 a finales de 2020 y a un total de 100 a finales de 2021, según avanza la compañía.

Pluto TV Cine Comedia, Pluto Thrillers, Pluto TV Cine Romántico, Pluto TV Junior y Pluto TV Kids, además de canales sobre series latinas, realities, naturaleza, cocina o viajes, entre otros, son algunos de sus contenidos, además de canales internacionales como MTV, BBC Studios, Bloomberg, Channel 5, CNN, Sony Pictures Entertainment, Fox Sports, MGM, Nickelodeon, Paramount Pictures, Telefe...

Entre la oferta de cine se pueden destacar títulos como Algo pasa en Hollywood (Robert De Niro y Bruce Willis), Los mercenarios (Sylvester Stallone y Jason Statham), Dreamgirls (Beyoncé), Alfie (Jude Law), o [Rec] y Mientras duermes, de Jaume Balagueró.

Pluto TV también tiene series españolas, como Ana y los 7, Curro Jiménez o Vaya semanitae internacionales, como Taken, producción de Steven Spielberg; Arcángel, con Daniel Craig; Las reglas del juego, con Timothy Hutton; Los asesinatos de Midsomer; Freaks and Geeks, de Judd Apatow; The Hour, serie de la BBC con Dominic West, de The Wire o Andrómeda serie ciencia ficción, del creador de Star Trek.

Pluto TV cuenta con una innovadora tecnología publicitaria y será Movistar+ la compañía que comercialice la publicidad convencional de la plataforma

Esta nueva plataforma puede verse a través de la web www.pluto.tv,en los Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, y dispositivos móviles, tanto Android como iOS.