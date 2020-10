El desternillante vídeo de Álex Rodríguez, pareja de Jennifer López, imitando una de sus coreografías

Álex Rodríguez se ha animado a imitar una coreografía de su pareja, Jennifer López, junto con su hija Natasha. Así lo demuestra en el desternillante vídeo que recoge el momento y que ha sacado a la luz en su perfil de Instagram.

Enfundado en un elegante traje chaqueta, concentrado y sonriente. Así se deja ver el exgolfista en la grabación, donde imita, al más puro estilo Tamara Gorro, a la cantante, aunque con unos movimientos un tanto torpes.

Eso sí, la intención es lo que cuenta. Y si no, que se lo digan a la actriz, que no ha dudado en dejarle un comentario a su chico en el mismo post."Me encanta cuando bailas", ha expresado en inglés, añadiendo un emoji sonriente.

La divertida imitación recoge más de 1,1 millones de reproducciones y supera los 147.000 'me gusta'. "Me encanta", "la familia sostiene a la familia", "necesitamos verte bailando Pa' ti" o "está bien hacer el esfuerzo" son algunos comentarios.

Jennifer López y Álex Rodríguez continúan a la espera de celebrar su boda, pues tuvieron que aplazarla a causa del coronavirus, tal y como anunció la bailarina en abril. "No sé qué va a pasar", le confesó a Ellen DeGeneres en una entrevista.