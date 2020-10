Phil Collins denuncia que su ex y el hombre por el que le abandonó han 'okupado' su casa con agentes armados

Menudo culebrón ha aparecido de la nada en Miami. De esos titulares que tienen aún más ramificaciones de las que se pueden resumir. El cantante Phil Collins ha presentado una demanda contra su exesposa, Orianne Cevey, y el nuevo marido de esta, Tom Bates, por okupar su mansión de 33 millones de dólares (alrededor de 28 millones de euros) de Miami... ¡en compañía de agentes armados!

Por el principio: el exmiembro de Genesis y Cevey se conocieron en 1994, en Suiza (parte de una gira por Europa). La diferencia de edad, dado que él tenía 44 años y ella, 21, no fue un impedimento para que la chispa surgiera y comenzasen una relación que acabó en el altar en 1999 en una ostentosa ceremonia que, aseguran, pudo costar casi medio millón. Tienen dos hijos, Nicholas y Matthew.

Este tercer matrimonio del artista acaba en 2006, cuando la pareja se separa, aunque el divorcio definitivo llega en 2008. En el acuerdo firman no solo que Collins vivirá en Suiza para estar cerca de los niños, sino también una de las cifras más altas que se han pagado en un divorcio: alrededor de 47 millones de dólares.

La historia no acaba ahí, porque una década después, entre 2015 y 2016, comienzan de nuevo una relación amorosa que les durará algo más de cuatro años, hasta el presente 2020, momento en el que separan definitivamente sus caminos... hasta agosto.

Este verano, Orianne Cevey informa mediante un mensaje de texto al autor de éxitos como Another Day in Paradise, Can't Stop Loving You o la banda sonora de la película Tarzán de Disney que no solo rompe con él sino que ha contraído de nuevo matrimonio con un joven 15 años menor que ella (38 menor que él), el susodicho guitarrista Tom Bates, en Las Vegas. "Encontré a otra persona y me gustaría intentar comprobar si puedo volver a ser feliz", le asegura.

Collins, que en el próximo enero soplará 70 velas, se ha encontrado de repente con que los recién casados han okupado desde hace varias semanas su casa de Miami, una impresionante mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad del sureste de Florida.

'Okupación' y extorsión

Tal y como informa el diario local Miami Hearald, el inmueble y su parcela están siendo custodiados por agentes armados que ha contratado la pareja para evitar que tanto Collins o cualquier otra persona puedan acceder a la vivienda. El cantante no ha tenido más remedio que acudir a las autoridades.

Según los documentos presentados en el tribunal del condado de Miami-Dade, a los que EFE ha tenido acceso, Collins los tacha de "invasores" y teme que tanto la pareja como su guardia personal "saquen, oculten o destruyan" alguno de los "bienes personales irremplazables" u objetos de valor de su propiedad tales como premios o instrumentos.

"Están amenazando implícita y explícitamente con prolongar su okupación ilegal de la vivienda a través del uso de la fuerza. Se necesita con urgencia una orden judicial para poner fin a la toma de posesión armada de la casa de Phil Collins por parte de su exmujer y de su nuevo esposo, los acusados", se puede leer en el expediente público del caso.

Los abogados del artista ya se han puesto manos a la obra, dado que quieren resolver cuanto antes este asunto. Entre otras cosas porque Orianne ha comenzado a chantajear y extorsionar a Collins con hacer públicos ciertos documentos que podrían afectarle personalmente y a la opinión pública sobre él ("serían perjudiciales", asegura) a menos que le entregue una (otra) enorme cantidad de dinero.

"La Sra. Bates, como se la conoce ahora, está tratando de presionar a Phil Collins por dinero, y como su abogado y exfiscal federal, tengo tolerancia cero para ese tipo de comportamiento. Voy a utilizar todos los recursos legales para sacarla de la casa", ha dicho la defensa legal del artista.