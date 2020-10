Angela Dobrowolski, la mujer de Mainat, se quita la peluca y se muestra al natural para contar su verdad

Angela Dobrowolski se ha convertido en una de las mujeres más buscadas por la prensa después de que saliera a la luz que está siendo investigada por el presunto intento de asesinato de su marido,Josep Maria Mainat. El conocido productor de televisión sufrió una hipoglucemia que casi le cuesta la vida.

Mainat acusa a su mujer de ser la responsable de este episodio, ya que se sospecha que pudo suministrarle una alta dosis de insulina. Los medios de comunicación se han volcado en el caso y han peleado para conseguir conocer la versión de Angela. La esposa del productor ha hablado por primera vez para el programa de Cuatro En el punto de mira.

Decidida y sin rehuir ninguna pregunta, Angela Dobrowolski se ha quitado las gafas de sol y su característica peluca para mostrarse ante las cámaras tal y cómo es. Hasta la fecha, la investigada cubría su rostro con pelucas de diferentes colores y unas voluminosas gafas negras para ocultar su identidad ante las cámaras.

Angela ha confesado sentirse liberada al quitarse la peluca y poder mostrarse al natural. En la entrevista concedida a Cuatro, la esposa de Mainat no ha vetado ninguna pregunta y "tiene respuesta para todo", según ha contado este miércoles su entrevistador en El programa de Ana Rosa.

Angela Dobrowolski muestra su aspecto real. MEDIASET

Las confesiones de Angela

Israel López ha explicado que Angela decidió hablar sin tapujos y que la entrevista dio para mucho, tanto que hay 5 horas de grabación. En el avance emitido por Mediaset se puede ver cómo la investigada describe a su marido como una persona "fría, calculadora, vengativa y abusiva".

"No le reconozco; no puedo asimilar que sea la misma persona con la que me casé", explicaba la invitada. Asimismo, Angela ha respondido a la gran pregunta: "¿Has intentado matar a tu marido?" Con un semblante serio, Dobrowolski ha respondido de forma contundente: "No".

La entrevistada asegura, no obstante, que existen dos procesos legales abiertos contra Mainat por violencia machista contra ella misma. Esta ha sido la ocasión perfecta para que este personaje tan desconocido pueda enfrentarse a todas las acusaciones vertidas sobre ella y dar su versión de los hechos.

Todo sobre el pasado de los dos protagonistas

El programa ha recogido, además, los testimonios de otros agentes implicados en la vida de Mainat y, de esta manera, investigar sobre la vida del productor. Conocidos presentadores y productores de televisión ayudarán al espectador a sumergirse en el pasado del catalán.

De igual manera, los reporteros de En el punto de mira se han trasladado hasta Almería para hablar con algunos familiares de Angela. La entrevista se emitirá, en exclusiva, este miércoles a las 22.45 horas en Cuatro.