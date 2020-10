Revilla afirma que en Cantabria las restricciones las decide Sanidad y se "acatan sin rechistar": "Esto no es Madrid"

"No va a someter a discusión del Consejo de Gobierno un tema que es estrictamente sanitario, como debe ser", ha dicho Revilla, quien ha destacado que en Cantabria "es Sanidad quien decide" y que "aquí no estamos como en Madrid, donde unos dicen una cosa y otros dicen otra".

El presidente ha hecho estas afirmaciones en rueda de prensa, a preguntas de los medios sobre las medidas restrictivas que tiene previsto aprobar el Gobierno esta semana en materia de limitación de aforos y reducción de grupos.

Revilla ha destacado que en Cantabria "quien decide es Sanidad", y ni siquiera el consejero, sino su equipo de Salud Pública, que son "los que saben", y quienes "estudian constantemente los datos y hacen también comparativas" de las medidas que adoptan otras comunidades autónomas limítrofes, por el "efecto llamada que puedan originar".

A la vez, ha reiterado que la evolución de los contagios es "preocupante", aunque ha recalcado que Cantabria está "mucho mejor que en el resto de España", con una tasa de 178-180 casos por 100.000 habitantes que está "muy por debajo de la media" y entre las tres mejores de las comunidades autónomas.

Ha añadido que la incidencia del virus está aumentado "de forma vertiginosa" no sólo en España, sino en muchos países. Pese a ello, sigue opinando que "no se va a llegar nunca a la situación de cierre total de abril", porque "la economía tiene que seguir sus pasos" y "no sé si la gente lo toleraría".

En todo caso, ha destacado la necesidad de "ir actuando con medidas parciales, a veces más duras y otras menos duras en función de cómo esté afectando a cada territorio". "La decisión en Cantabria, creo que acertadamente, descansa en la Consejería de Sanidad, y mañana que tenemos Consejo, nos dirá lo que ha pensado hacer", ha apostillado.

Sobre la situación en el resto de España y el toque de queda planteado por la Comunidad de Madrid, ha señalado que habrá territorios que se puedan cerrar temporalmente, y ha añadido que cerrar a una hora determinada los establecimientos es algo que está ya "perfectamente reglado". "Todo el mundo irá acomodando sus medidas a la situación de cada territorio", ha concluido.

Preguntado sobre la moción de censura de Vox que se debate este miércoles, ha dicho que no lo está siguiente pero "no le hace falta verlo para saber lo que se ha dicho".