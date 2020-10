El alcalde de Santiago "acata" las medidas, pero ve "compleja" y que "genera contradicciones" la de convivientes

20M EP

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha sostenido que "no es fácil de aplicar" la limitación de reuniones a los convivientes y ha considerado que es un tema que "a nadie se le escapa que tiene sus dificultades y genera sus contradicciones". "Pero aparte de eso, que es la que veo más compleja, al resto no le veo complejidad", ha señalado, tras asegurar que, de todas formas, no "quiere" hacer "valoraciones": "las adopta el comité clínico y lo que tenemos que hacer es acatarlas y ponerlas en vigor".