El valencià condemnat a pagar 3.000€ per ocultar una relació homosexual prèvia a la seua dona recorrerà la sentència

A més, ha decidit iniciar accions públiques per a visibilitzar aquesta situació i fer "una crida" als partits polítics perquè es realitzen canvis legislatius que impedisquen que es puguen seguir produint el que qualifica de "juís morals".

Vilalta ha realitzat aquestes declaracions a Europa Press després que el Jutjat de Primera Instància número 9 de València haja accedit a la petició realitzada per l'exesposa de Vilalta -de la qual porta divorciat una dècada- perquè se li concedisca la nul·litat matrimonial al·legant que ell li va ocultar "deliberadament" abans de les noces que era homosexual. Així mateix, la sentència imposa a l'home una indemnització de 3.000 euros (1.000 euros per cada any de matrimoni).

El jurista, especialitzat en Drets Humans, ha asseverat que sent "una profunda tristesa i indignació". "Els tribunals han d'estar per a garantir els drets constitucionals i humans i jo em sent vulnerat en el meu dret a la privacitat, la intimitat i audiència. Em pareix indignant que un tribunal puga qualificar la meua sexualitat i les meues relacions íntimes i açò obri la porta a una persecució a les persones no heteronormatives", ha advertit.

Per açò, ha avançat que, "ara que s'ha visibilitzat aquesta bifòbia", ja que la sentència no arreplega la possibilitat de la bisexualitat de Vilalta, interposarà un recurs i impulsarà accions per a promoure un canvi legislatiu.

La seua pretensió, explica, és que es modifique el Codi Civil -el qual és anterior a la Llei del Divorci, recalca-, en concret l'article 73, i l'aprovació d'una Llei LGTBI que garantisca expressament que "ningú pot ser jutjat per la seua sexualitat".