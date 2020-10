El alcalde de Torrubia tiene un "cabreo monumental" con el Gobierno por paralizar el bus Valladolid-Soria-Zaragoza

Martínez ha explicado que, cuando pensaban que, tras adjudicarse el contrato de autobuses hace un mes y pensar "que en breve iba a estar funcionando" ha sido "al contrario" al decidir el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no firmar dicho contrato, según detallaron desde el Gobierno, por la pandemia del COVID-19.

"Tengo un cabreo monumental, es vergonzoso, no nos escuchan, no se ha informado bien a Fomento de lo que se pide, no pedimos una gran línea de autobuses que conecta con Valladolid, queremos una pequeña línea de microbuses que conecte el AVE con Calatayud", ha lamentado el alcalde de Torrubia, que ha cifrado esta inversión en 180.000 euros.

Raimundo Martínez ha enviado una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que le reciba en el plazo de 15 días y le explique "en persona" los motivos de la renuncia a esta firma.

"Espero no tener que volver a salir con la burra Margaritay nos escuchen antes", ha indicado el alcalde de Torrubia, que ya acudió con este animal a la 'Revuelta de la España Vaciada' a finales de marzo de 2019 en Madrid para denunciar las infraestructuras de la provincia.

La Dirección General del Transporte Terrestre del Mitma determinará las condiciones de esta línea en una nueva licitación convocada tras definir las bases del contrato en términos acordes con la situación que ha provocado la COVID-19, según explicaron el martes 20 de octubre tras la renuncia a la firma.

FALTA DE APOYO POLÍTICO

Martínez ha cargado contra los políticos sorianos "de uno y otro partido" ya que no ha recibido ni "llamadas ni apoyos" tras la noticia conocida este martes 20 de octubre y ha lamentado que solo se preocupen de los pueblos "los 15 días antes de las elecciones, luego durante los cuatro años de legislatura se les olvida".

En este sentido, también ha señalado que Soria ¡YA! "desde que se hizo la foto en Torrubia", en relación a la salida en burra hacia Madrid, "no ha vuelto a llamar ni han nombrado el autobús Soria-Calatayud" y ha pedido a la plataforma "más proyectos y no solo quejas".

El alcalde de Torrubia de Soria se ha mostrado "con poca fuerza y desanimado" pero ha asegurado que no va a "tirar la toalla" y va a "seguir luchando".

"El apoyo del ciudadano a pie lo tengo, el de los políticos sorianos ninguno, ni los alcaldes me han llamado", ha apuntado Raimundo Martínez, que ha hecho referencia a las 15.000 firmas ciudadanas que apoyan el autobús Soria-Calatayud.

Asimismo, ha recordado que lleva ocho años reclamando este servicio "desde que se presentó el primer proyecto en Subdelegación" y ha anotado que la "puntilla a la provincia no va a ser la pandemia sino los políticos".

"Que se escuche a la provincia, Soria se nos va, hay que trabajar todos unidos", ha finalizado el regidor.