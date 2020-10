Coronavirus.- Bonig demana a Puig una reunió urgent davant l'agreujament de contagis

La missiva arriba després de l'anunci que va realitzar Puig aquest dimarts que no descartava sol·licitar el toc de queda per a la Comunitat davant l'augment de contagis, informen els 'populars' en un comunicat.

Bonig s'ha mostrat preocupada per l'última actualització de la Conselleria de Sanitat, amb 1.318 contagis i cinc defuncions en les últimes 24 hores. Al seu juí, aquestes dades i les mesures del Consell generen un gran desconcert i una greu alarma en la societat valenciana.

Ha criticat així les "contradiccions" en els missatges dels últims dies: "Puig manifestava que la situació de la Comunitat Valenciana era més favorable que en altres llocs d'Espanya o en països en els quals abans ens havíem mirat, com Austràlia. No obstant açò, les xifres de contagis i hospitalitzacions s'han disparat en els últims dies, per la qual cosa estan plantejant mesures com el toc de queda".

Davant aquest "preocupant i desconcertant" nou escenari, per al PPCV resulta imprescindible una comunicació immediata i directa per a tractar la situació actual de la pandèmia a la Comunitat Valenciana.

La 'popular' també ha exigit conéixer les mesures que es planteja el Govern valencià davant l'actual evolució, "amb la finalitat d'anticipar-nos i esmorteir els possibles efectes negatius que ens posarien en una tessitura difícil de superar, després dels danys ja patits en àmbits tan rellevants com la nostra sanitat, ocupació, servicis socials i economia".