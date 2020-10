Cantabria presenta 102 proyectos por 2.673 millones a los fondos europeos

Del documento que la Comunidad Autónoma remitirá al Ejecutivo de España para su posterior envío a Bruselas han informado este miércoles en una rueda de prensa conjunta el presidente y vicepresidente autonómicos, el regionalista Miguel Ángel Revilla y el socialista Pablo Zuloaga, tras un encuentro con los agentes sociales y antes de reunirse con los grupos parlamentarios.

Ambos han indicado que 'Cantabria (re)Activa' es un documento "abierto", "vivo" y "dinámico", que puede modificarse hasta final de año en función de directrices españolas o europeas, y han coincidido también en que toca "trabajar muy duro" para "convencer" y sacar adelante esos proyectos, entre los que también figuran los orientados a luchar contra la despoblación.

Pero "todos son importantísimos y necesarios", ha apuntado Revilla, que espera que en la "carrera de obstáculos" que se inicia ahora y en la que las demás comunidades no se van a quedar "a la zaga" se tenga en cuenta la "solidez" de las actuaciones presentadas. "Me gustaría que saliesen adelante todos", ha deseado, consciente de que "probablemente" no sea así.

(Habrá ampliación)