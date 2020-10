Coronavirus.- Ribó defèn un possible toc de queda encara que no li agraden les seues "connotacions militars"

"La paraula toc de queda no m'agrada perquè té connotacions militars", ha afirmat als periodistes abans del debat sobre l'estat de la ciutat sobre aquesta possibilitat que estudien la Generalitat i altres governs autonòmics.

Encara que a nivell legal desconeix la seua aplicació, Ribó (Compromís) ha destacat que és una mesura que funciona "de manera raonable" en llocs com Bèlgica o Brussel·les, en no perjudicar massa l'hoteleria i "contindre excessos com el 'botellot'".

Per tant, creu que és una possibilitat "interessant" si serveix per a contindre la pandèmia "sense afectar de forma significativa l'economia, sobretot l'hoteleria, sempre que es facen els passos legals necessaris".

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha coincidit que la salut està per damunt de tot i en què "qualsevol restricció necessària per a restringir l'avanç del coronavirus serà aplicada i acceptada per l'Ajuntament".

GÓMEZ: "ACÍ NO HI HA CAP AYUSO"

"València no és Madrid, ací no hi ha cap Ayuso que se'n vaja a rebel·lar contra qualsevol limitació que imposen les autoritats sanitàries", ha asseverat la també secretaria general del PSPV local.

Per part de l'oposició, la portaveu del PP, Mª José Catalá, ha exigit a l'Ajuntament que primer aporte les "dades reals" sobre la situació de la pandèmia, així com que informe si s'ha constituït "la famosa comissió mixta" amb la Conselleria de Sanitat i si hi ha una preocupació creixent sobre els contagis a València.

La 'popular' ha advertit que "la lleialtat és un camí d'anada i tornada", encara que ha promès que recolzaran qualsevol mesura que protegisca les persones.

Fernando Giner (Cs) ha defès que "cal fer tot el possible per a evitar" el toc de queda encara que al final calga acceptar tot allò que siga millor per a la salut. Ha urgit així l'Ajuntament a reforçar els controls policials contra el 'botellot'.