Dani Mateo explica el percance que preocupó al público: "Estamos en época de caída de cámaras, están en otoño"

Los espectadores del programa Zapeando siempre están pendientes de lo que ocurre en el plató por ello, no dudaron en comentar en las redes sociales el incidente que había sufrido un cámara que, de pronto, dejó de enfocar aDani Mateoy descuadró el plano.

El colaborador Santi Alverú ha resuelto las dudas de los espectadores tras leer en directo algunos de los comentarios que estos escribieron a través de Twitter.

#zapeando1705 ¿Me lo parece a mí o se acaba de escogorciar un cámara? ¿Está bien? ¡¿Qué ha pasao?! — Sutose (@sutose) October 19, 2020

Ante la preocupación del público, Dani Mateo ha dado paso a que Esteban, el operador de cámara, explicase el percance que había sufrido en el programa anterior. "Estamos en época de caída de cámaras, están en otoño", comentó el presentador entre risas. "Es cuando muda el cámara", añadía el colaborador Quique Peinado.

Esteban ha asegurado que "está bien" y que "solo fue el susto": "Me apoyé en un taburete, escuché el crujido y no recuerdo nada más. En el suelo no veía nada porque tenía la mascarilla en modo antifaz".

Dani Mateo ha aconsejado a los espectadores: "Si estáis retransmitiendo un programa en directo nunca os apoyéis en un taburete". Además, ha asegurado que iban a comentar lo sucedido en el momento que ocurrió, pero que, finalmente, no lo hizo: "Se te veía tan mal que pensábamos que habías muerto, que habías hecho un Lopetegui".