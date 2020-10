Gobierno C-LM espera que la "buena voluntad de las partes" ponga fin al conflicto del transporte sanitario

A preguntas de los medios este miércoles tras rueda de prensa, Fernández ha comentado que desde la Consejería de Sanidad y desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) hace meses que se está "trabajando para intentar encontrar una solución" y el compromiso del Ejecutivo es seguir haciéndolo.

Ha reconocido que, aunque como parte empresarial el conflicto no le afecta a la Administración autonómica, sí lo hace en cambio como servicio público "muy importante", por lo que se está trabajando para llegar a esa solución, toda vez que "en estos momentos no es razonable que haya una huelga de transporte sanitario" o "una serie de limitaciones" como las planteadas por CCOO, "que no se comprenden".

"Entiendo la reivindicación", ha asumido la portavoz del Gobierno castellanomanchego, que ha incidido en que "las soluciones están encima de la mesa".