Puig veu "prou raonable" implantar el toc de queda a tota Espanya i aposta per una restricció com la de Bèlgica

Així ho ha expressat aquest dimarts a la nit Puig en declaracions a la Cadena Ser arreplegades per Europa Press, en les quals ha manifestat que l'evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana li "causa molta preocupació".

"Som de les comunitats que tenen menys incidència en aquests moments, però està pujant exponencialment en els últims dies. No és que estiguem bé, estem millor que uns altres, però quan passes de 100 d'incidència acumulada no estàs bé", ha agregat. Segons les dades del Ministeri de Sanitat, la incidència acumulada a 14 dies a la Comunitat Valenciana se situa en 132,68 casos per 100.000 habitants.

Puig ha indicat que en aquests moments, encara poden "arbitrar les respostes més oportunes", i que una d'elles seria el toc de queda "com s'està fent en altres països". "Tenim l'oci nocturn tancat, però sabem que hi ha oci nocturn desregulat funcionant, per la qual cosa crec que seria probablement oportuna aquesta qüestió", ha indicat.

També ha indicat que ha traslladat la seua opinió al ministre de Sanitat, Salvador Illa, i ha apuntat que se'n va a produir el Consell Territorial de Salut. "Crec que hem d'anar adoptant solucions d'aquestes característiques", ha manifestat.