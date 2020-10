Els Jaume I premien avanços en desertització i economia espacial

En temps de pandèmia, totes les mirades es dirigeixen a la ciència, que ve clamant des de fa anys per una major atenció i suport. Una de les cites en les quals es reconeixen els seus avanços són els Premis Rei Jaume I, que des de fa tres dècades condecoren a València a les millors investigacions.

La trenta-dosena edició dels guardons ha premiat en aquesta ocasió investigacions sobre biosensors per a diagnòstic clínic (Laura Lechuga, Noves Tecnologies) i sobre el problema de la desertització enfront del canvi climàtic global (Fernando Maestre, Protecció de Medi Ambient), a més de contribucions en el camp de l'economia espacial (Diego Puga, Economia).

La llista de premiats la completen Verónica Pascual, consellera delegada d'ASTI Mobile Robotics, que ha aconseguit el guardó a l'Emprenedor; Francisco José García, premi a la Investigació Bàsica per les seues investigacions en l'àrea de la Nanofotònica; i Miguel Beato del Roser (Investigació Mèdica) pels seus descobriments de com funcionen un tipus d'hormones químicament grasses.

La decisió dels jurats, dels quals formen part 19 premis Nobel, va ser llegit aquest dimarts pel president executiu dels Premis, Javier Quesada, en un acte celebrat en el Palau de la Generalitat i presidit pel president, Ximo Puig.

La professora del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), Laura M. Lechuga (Sevilla, 1962), guardonada amb el premi Jaume I en Noves Tecnologies, va afirmar després de l'acte: “Les dones científiques també existim”. Lechuga, cap de grup en l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), ha sigut reconeguda per les seues contribucions al disseny i desenvolupament de nous biosensors, essencials per a “fer un diagnòstic ràpid i precís” de diferents malalties, ha explicat la doctora en Ciències Químiques.

Aquests biosensors permeten detectar al moment un increment de glucosa, de cèl·lules cancerígenes o de qualsevol altre element, i determinen la quantitat d'eixe marcador, un factor fonamental per a determinar si es tracta d'elements “patològics” o no. Aquest dispositiu està pensat “per a utilitzar-se en qualsevol lloc”, va avançar Lechuga, de manera que el seu ús pot beneficiar als pacients “en serveis d'urgències o farmàcies” mitjançant un test amb una mostra “mínima” del pacient.

L'aplicació en la investigació de la Covid-19 ha portat al seu equip científic a dissenyar un test ràpid que pot determinar el volum de la “càrrega viral”, un dispositiu que es troba en les fases finals de la investigació i que “representa un avanç en la producció nacional de nova tecnologia”, va detallar.

Laura Lechuga és la tercera dona a rebre el premi Jaume I en Noves Tecnologies en els 20 anys de vida d'aquest esment. Admet que a les dones “ens costa el doble o el triple que als homes obtindre algun reconeixement”, fins i tot “amb millors currículums”.

Puig veu la ciència “com una urgència”

El cap del Consell, Ximo Puig, va dir aquest dimarts en l'acte de proclamació dels premiats que és hora d’”entendre la ciència com una urgència” i que la “ciència, la innovació i la investigació reben el tracte que mereixen de totes les administracions”, per “decència i per intel·ligència”. Segons va afegir, davant la crisi generada per la pandèmia “només cap una resposta vàlida”: propiciar una “vacuna per a la nostra ciència”.