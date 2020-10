Expulsión doble en 'MasterChef Celebrity': Perico Delgado y Lucía Dominguín se quedan fuera

Este martes, La 1 emitió la quinta entrega de MasterChef Celebrity 5 tras su semana de puente. Y quizá por compensar su ausencia, ofreció un programa especialmente intenso y expulsó, de manera excepcional, a dos concursantes: Lucía Dominguín y Perico Delgado.

Ocurrió después de que los dos presentaran unas propuestas que dejaban bastante que desear en el reto final. Este consistió en replicar una tarta de 10 capas de David Pallás, maestro chocolatero y Campeón Absoluto del World Chocolate Masters.

En la prueba, los expulsados se retaron con Josie, Laura Sánchez, la Terremoto de Alcorcón y Raquel Meroño. El propio Perico se mostró bastante negativo desde el cocinado, cuando se preguntó: "¿Cómo voy a hacer una tarta si no la he hecho nunca?".

Dicha actitud no gustó nada al jurado que, ante la complejidad de la prueba, le dio especial relevancia a la mentalidad con la que se enfrentaran al reto. “Te has rendido, porque la tarta que has presentado apenas parecía una tarta", le dijo Jordi Cruz. Unas palabras a las que Pepe Rodríguez añadió: "No te has esforzado apenas".

El problema de Dominguín también estuvo en su mente, pues se bloqueó desde que conoció en qué consistía la prueba. "Me he quedado paralizada y, cuando he conseguido reactivarme, ya era demasiado tarde", explicó más adelante. Y tan tarde era, que su propuesta culinaria estuvo incompleta.

Al igual que los anteriores expulsados, como Raquel Sánchez Silva y Jesús Castro, ambos coincidieron en destacar, por encima de todo, a sus compañeros y la piña que han hecho entre todos. "Me llevo una estructura cerebral que no tenía y la pandilla que está ahí arriba", confesó Lucía justo antes de depositar su delantal negro.

Perico Delgado, desde su perspectiva, añadió que, además de llevarse "amigos para toda la vida", tenía que destacar su incursión en el mundo culinario. Así, los dos se suman a la presentadora Raquel Sánchez Silva, el actor Jesús Castro, la actriz Melani Olivares y el humorista David Fernández, expulsados con anterioridad.