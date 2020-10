Beatriz Luengo sorprende a Yotuel Romero en 'Pasapalabra': "Hoy tendremos problemas en casa"

La pista musical sigue dejando grandes momentos en Pasapalabra, pero este martes se vivió uno muy curioso en el plató del concurso de Antena 3 ya que Beatriz Luengo no supo adivinar la canción, sorprendiendo a su pareja, Yotuel Romero.

Roberto Leal le dio la primera pista a la cantante y a su rival, la actriz Chiqui Fernández, que admitió "tener el corazón partido porque quiero ganar la prueba, pero también quiero escucharla cantar otra vez".

Chiqui Fernández y Beatriz Luengo, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"La canción es de 1928, pero vamos a escuchar una versión de 1966 que es más reciente y está más viva", afirmó el presentador. Nada más comenzar a sonar, Luengo apretó el pulsador.

La cantante comentó que "estoy segura que Yotuel se la sabe", mientras su pareja se dirigía al público con los brazos abiertos y haciendo señas de que conocía la canción que había sonado.

"Voy a decir una...", y la invitada comenzó a cantar mientras que Romero no se podía creer que no la supiera: "Hoy vamos a tener problemas en casa", admitió Luengo. En la siguiente pista, la cantante volvió a ser la primera en pulsar, pero no acertó la canción: "Hoy me echan de casa".

Yotuel Romero, en 'Pasapalabra' ATRESMEDIA

El rebote llegó a Fernández, que comenzó a tararear el tema, que se trataba de la versión de 1966 de Guantanamera de The Sandpipers, acertando y logrando cuatro segundos para su concursante.