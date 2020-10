Wyoming: "Algunos me conocen como 'Caramelito65', el madurito más sexy de Tinder"

"La mayoría de vosotros me conoce por mi faceta de ingenioso cómico, otros por la de agudo líder de opinión, algunos por la de salvaje cantante de rock e incluso hay algunos que me conocen como 'Caramelito65', el madurito más sexy de Tinder".

De esta manera comenzó Wyoming El intermedio de este martes, donde explicó que su apodo en la aplicación de citas "no es por la edad, es porque me echaron de Tinder otras 64 veces". El presentador continuó diciendo que "siempre he sido un hombre polifacético".

"Si hay una característica que me define es la de procastinador. Algunos se preguntarán que qué es eso, pues una mierda que me han metido los guionistas para joderme", señaló Wyoming.

Wyoming, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

Eso sí, aclaró que "no es ninguna práctica sexual digna de la Roma de Calígula. Procastinar es la costumbre de aplazar las tareas importantes porque no nos apetece hacerlas y yo, de eso, soy un verdadero maestro".

"De hecho, nací casi dos meses tarde porque no me apetecía nada salir de la tripa de mi madre, en vez de una matrona, me tuvieron que sacar los antidisturbios", recordó el presentador del programa de La Sexta.

Y añadió que "tuve la suerte de nacer en un país en el que la proscastinación no es un defecto, es casi un orgullo nacional. España es una nación procastinadora. Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes y como no somos capaces de ponernos de acuerdo con las restricciones que hay que tomar, pues vamos dejando pasar el tiempo...".

El presentador enumeró los numerosos errores que se están cometiendo desde el Gobierno y lo resumió todo en que "lo único en lo que estamos de acuerdo es que no no estamos de acuerdo".

"Sabemos de sobra lo que tenemos que hacer, pero ya lo haremos porque somos un país procastinador. Al final, lo que hay que hacer es sentarse y esperar. No es que así se arregle nada, pero como esto parece que va para largo nos cansamos menos que si estamos de pie", concluyó Wyoming antes de dar comienzo al programa.