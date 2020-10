Liseth revela que Tom puso a toda la casa en su contra en 'La isla de las tentaciones'

El domingo, Telecinco emitió la hoguera final de La isla de las tentaciones. Para muchos, el programa llegó a su término demasiado pronto, pero aún quedan contenidos relacionados con el formato. Si este miércoles se podrá ver el reencuentro entre los participantes tres meses después de la conclusión del reality, este martes tuvo lugar el debate del mismo.

Dos tentadoras acudieron como invitadas a la gala: Luzma y Liseth. Esta última mantuvo un perfil bastante bajo durante el desarrollo del programa pese a que tuvo un inicio casi protagónico al contar, tras la presentación de los tentadores, que ella y Tom se habían besado en una discoteca mientras el empresario pretendía a Melyssa en MyHyV.

En el momento, Brusse actuó con bastante condescendencia y trató a Liseth como si se hubiera inventado la anécdota, pero más adelante decidió encarar la realidad "por hacer las cosas bien con Sandra" y le pidió perdón a Liseth, reconociendo que ella dijo la realidad al principio del programa.

Según Liseth, Tom le hizo la vida imposible

Ya en el debate, Liseth explicó a qué se debió su comportamiento. Y es que, cree que Tom, que según tanto ella como Luzma era el líder de la casa, manipuló a los chicos para que no tuvieran citas con ella ni se relacionaran con ella durante todo el programa.

"Me hizo la vida imposible en la casa, me tenía anulada, no pude ser yo misma al 100%. Dije al principio la verdad porque no tengo por qué defender a un infiel ni a un chico que va de caballero sin serlo", dijo con amargura. Sin embargo, sí reculó sobre unas palabras que salieron de su poca en el estreno: "Me equivoqué al decir que Melyssa tendría que tener miedo por mí.

Liseth también confesó que siguió hablando con Tom una vez había empezado una relación formal con Melyssa al salir de MyHyV, algo que, para la madre de Pinto, convierte a Tom en "un falso".