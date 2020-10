Mario Vaquerizo enfada a Alaska con una sorprendente confesión en 'El hormiguero'

Alaska y Mario Vaquerizo fueron los invitados de este martes en El hormiguero, al que acudieron para presentar el estreno en Madrid de su espectáculo La última tourné, donde ambos participan junto a otros artistas.

Alaska y Mario Vaquerizo estrenan en Madrid “La última Tourné” en el @TeatroCalderonM#AlaskaMarioEHpic.twitter.com/cz8dRKJEVO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2020

Antes de estrenar en la capital, Alaska y Vaquerizo recorrieron España con la función: "Solo nos faltó Córdoba antes de que los confinaran", afirmó la cantante Pablo Motos destacó que "nos han contado que la gira la habéis hecho en furgoneta porque no os gusta ni el avión ni el tren".

"Y vais con cuatro perros que son de algunos de vuestros compañeros", añadió el presentador. "Soy alérgica a ellos y tengo que ir delante en la furgoneta, separada, para no ponerme mala. Me encantaría comérmelos a besos, pero no puedo", señaló Alaska.

La cantante comentó que "paramos en las gasolineras..." y, en ese momento, su marido hizo una confesión que no le hizo mucha gracia: "A vece he robado algo en esas paradas, algún chocolatito... No te enfades", le pidió Vaquerizo.

"Robo muchas cosas Pablo", admitió el vocalista de Nancys Rubias entre carcajadas mientras Alaska le daba la espalda. "Es broma...", añadió. Pero continuó diciendo que "los distraigo haciéndose fotos conmigo y luego...". Motos completó la frase diciendo "...les robas los chicles".

Vaquerizo intentó defenderse argumentando que todo formaba parte del guion, pero Alaska decidió hacer oídos sordos y contó la anécdota que les pasó al comprar un cabecero de metacrilato durante el viaje.

"Lo que me dio más rabia del que nos lo vendió fue que cuando le llamé y le dije mi nombre hizo como 'el que oye llover', me dio una rabia... le dije: ¿Pero tú vives en España?", afirmó Vaquerizo.