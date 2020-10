Tu horóscopo diario: miércoles 21 de octubre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 21 de octubre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te gustará mucho lo que sucede con algo que tu conoces bien y te vas a hacer muchas preguntas al respecto. Alguien se sentirá observado o juzgado, pero no te des por aludido o aludida y llegarás a la verdad. Eso es lo más importante ahora.

Tauro

Te importará mucho saber cómo se siente tu pareja y en general tu relación. Muéstrale lo importante que es para ti todo eso y lo mucho que deseas que salga bien y que incluso mejor de ahora en adelante. Pon todo de tu parte para ello, te conviene.

Géminis

No te pongas excusas de ningún tipo si quieres conseguir algo relacionado con tu imagen o con el bienestar físico. Si es una dieta o ejercicio, destierra la idea de que lo haces por obligación. Disfruta con ello y llegarás a sentirlo como algo natural.

Cáncer

Sigues aún con la energía bastante alta y con las pilas cargadas, lo que te va a venir bien para una tarea algo complicada o monótona que debes hacer hoy, quizá en contacto con el público. Lo harás bien y tendrás mucha satisfacción interior.

Leo

Hoy debes de escuchar a alguien que está en otro terreno muy distinto al tuyo en cuanto a la política o la ideología, pero debes dejar que el diálogo se imponga. Será por el bien común y eso es lo importante, por lo que merecerá la pena comprometerse.

Virgo

No te puedes enfadar con alguien que es amigo o amiga desde hace mucho tiempo porque no reaccione como tu esperas, ya que tu también haces lo que te apetece cuando te viene bien. Analiza su punto de vista y te darás cuenta de cuánto lleva de razón.

Libra

Tienes muchas dudas en lo afectivo y no acabas de lanzarte a tener un compromiso. Pero debes darte cuenta de que los demás sufren con esa actitud, así que recapacita. Ha llegado la hora de la sinceridad y de que ofrezcas toda la claridad posible.

Escorpio

Te gusta muchas veces nadar contra corriente y hacer lo que nadie hace o lo que les parece extraño a los demás. Esta actitud provocativa te puede traer hoy algún pequeño disgusto, ten cuidado. Alguien te advertirá hoy de ese riesgo.

Sagitario

Debes manejar con la mayor paciencia posible un asunto delicado relacionado con los hijos o con un familiar cercano. Tu intervención debe ser objetiva, aunque te resulte emocionalmente complicado. Pero es importante que te mantengas firme.

Capricornio

Deberás centrarte mucho en esa prueba que te va a exigir poner mucha carne en el asador, incluso cambiar alguna de tus costumbres para estar más a lo tuyo y tener menos distracciones. Hazlo. Verás cómo te alegras después del esfuerzo.

Acuario

No dejes que te alteren los comentarios ajenos, de personas que ni conoces porque no te aportan la verdad ni de lejos. Procura pasar mas tiempo o hablar más con personas de fiar, con amigos de verdad y no con el primero o la primera que conozcas.

Piscis

Hay algo hoy que te llega como una ráfaga de positividad y que te hace sentir mucho más intensamente todo lo que te rodea. Sonreirás y compartirás algo muy bueno de un ser querido o de un amigo. Será una sensación muy reconfortante para ti.