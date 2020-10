La Junta anuncia medidas "drásticas" este viernes si los datos no mejoran y Espadas pide actuar ya en Sevilla

Los datos del avance de la pandemia del coronavirus en Andalucía no son buenos, especialmente en Granada, Jaén y el área metropolitana de Sevilla, donde la situación es de "riesgo elevado". Así lo manifestó este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que anunció que el viernes se celebrará una reunión donde tendrán que tomar "medidas drásticas, pero necesarias" para intentar frenar la crisis sanitaria.

Unas medidas restrictivas que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, apoyará sin fisuras, rechazando entrar en "determinado tipo de conflicto", como en "otros ayuntamientos u otros lugares del territorio español", tal y como aseguró el regidor. Y no solo las apoyará, sino que el socialista instó a la Junta a actuar ya y "no esperar a que se multipliquen los casos, porque las consecuencias pueden ser más graves" y la situación "será mucho más gestionable desde el punto de vista de la Atención Primaria y hospitalaria si las cifras son menores y están bajo control".

Espadas señaló que la escalada de casos de coronavirus en la capital hispalense "no ha sido abrupta, pero no cesa", por lo que consideró que es el momento de adoptar limitaciones más restrictivas con el objetivo de "parar el crecimiento". "Si hay que tomar medidas, no las tomemos tarde", aseveró.

Pese a todo, el alcalde de Sevilla sí exigió a la Junta una mayor coordinación, teniendo en cuenta que el centro de coordinación regional o provincial "no se reúne desde que finalizó el estado de alarma". Pero insistió en que apoyará las decisiones que plantee el consejo de expertos.

Medidas contra los incumplidores

Además, el regidor anunció que el Ayuntamiento acordó el pasado lunes en una reunión del gabinete de crisis declarar el estado de preemergencia en la ciudad, lo que permitirá activar más recursos para luchar contra la Covid-19, como los relativos a la Policía Local.

Asimismo, Espadas recogió el guante lanzado el lunes por la hostelería, que pidió mano dura contra los establecimientos que se salten la normativa en lo que a medidas antiCovid se refiere. En este sentido, el alcalde anunció que el Consistorio cerrará "durante el máximo tiempo legal posible" los locales que no cumplan las medidas exigidas y que ya hayan sido multados con anterioridad por este mismo motivo. "No voy a admitir bajo ningún concepto que haya negocios que incumplan las recomendaciones sanitarias", sentenció el alcalde.