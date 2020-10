La revista TSN publica el monográfico 'Comunicación, ética y conocimiento: una aproximación multidisciplinar'

TSN 7, que no se ha podido presentar de momento por motivos derivados de la actual crisis sanitaria que ha provocado la pandemia del COVID-19, se encuentra también disponible en formato digital en este enlace del portal Academia.edu junto al resto de ejemplares de la misma, como es el caso de TSN 8, último número editado hasta el momento.

Asimismo, TSN dispone de un portal de suscripciones abierto para los interesados en recibir en formato papel cualquier ejemplar de esta, quienes pueden escribir un correo electrónico a tsn@uma.es para recibir más información.

TSN 7 abre sus páginas con la sección Firmas a cargo de David Méndez, rector de la Universidad Ana G. Méndez (recinto de Gurabo) de Puerto Rico, el cual propone una reflexión sobre la ciudadanía mundial basada en un proyecto de investigación entre las instituciones miembros de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas.

Por otra parte, Ana Ortega Dafouz y Jacobo Quero Pérez colaboran en la sección Lugares y Territorios con un extenso reportaje fotográfico sobre Ecuador, en el que se muestra parte de su flora y fauna, y cuya imagen del volcán El Reventador, uno de los más activos del arco volcánico ecuatoriano, es la portada del nuevo ejemplar, han explicado desde la UMA en un comunicado.

La asociación Acoes tiene una gran presencia en este número de la revista a través de un texto de su presidente y fundador, Patricio Larrosa, que se integra en la sección De aquí y de allá y relata su experiencia vivida en Honduras. Además, TSN 7 también incluye un reportaje que muestra cuál es la situación que vive dicho país y cuál es la labor que realiza Acoes.

El Monográfico del séptimo número de TSN recoge una serie de ponencias presentadas al I Congreso Internacional Comunicación y Filosofía desarrollado en Priego de Córdoba (España) a cargo de José Antonio Marín-Casanova, de la Universidad de Sevilla; David López García, de la Universidad de Granada; António dos Santos Queirós, del Center of Philosophy of the University of Lisbon; Salud Flores Borjabad, del Grupo de investigación Ixbilia de la Universidad de Sevilla; Tasia Aránguez Sánchez, de la Universidad de Granada; y María Luisa Cárdenas Rica, del Centro Universitario San Isidoro de la Universidad Pablo Olavide.

El Especial de TSN 7 lo protagonizan las vivencias silenciadas de las mujeres exploradoras del Nuevo Mundo, expuestas en la VII Tribuna Transatlántica del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-Atech.

Por otro lado, el apartado Creación, donde se divulga la obra artística de autores consagrados y noveles de una y otra orilla del Atlántico, muestra en esta ocasión algunas de las originales ilustraciones del periodista y editor Ferran Fernández, mientras que Miscelánea recoge artículos que tratan diversos temas como las diferentes visiones del concepto de derechos humanos, la relación entre Robert Boyd y José María Torrijos, un repaso a la figura de Vasco Núñez de Balboa, o la labor de las misiones jesuíticas en Paraguay.

En Huellas Transatlánticas, Miguel Alba Trujillo, de la Universidad de Málaga, relata lo sucedido con los ocho mil emigrantes españoles que navegaron rumbo a las plantaciones de caña de azúcar de las islas Hawái en 1907.

La periodista especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos, Olga Rodríguez, relata a través de una entrevista cómo ha sido su experiencia en los países a los que se ha desplazado y muestra su visión sobre algunos sucesos relacionados con el panorama político internacional.

Por último, Gisela Belén Montiel, de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina, y Rachel Haynes, de SUR in English, reseñan respectivamente los libros Misiones. Jesuitas y guaraníes. Una experiencia única, de Silvina Heguy y Los medios en lengua extranjera. Diversidad cultural e integración, de Juan Antonio García Galindo y Laura López Romero (eds.).

La revista TSN es una publicación semestral digital y en formato físico editada por el Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos UMA-Atech, en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Comunicación y Sociedad de la Información (E-Com), en la que colabora la Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma) y la Diputación, a través de un acuerdo de impresión con el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma).