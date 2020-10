El PSPV destaca el "canvi radical" de Cs i Compromís qüestiona "fer invents" per a la negociació de pressupostos

En declaracions després de la Junta de Síndics, Mata ha ressaltat que Cs "ha canviat radicalment la posició en la campanya i l'inici de la legislatura", i ha destacat que "no qüestiona la política impositiva del govern valencià" després de "dir que érem uns socialcomunistes, uns populistes i veneçolans".

Així, ha destacat que Cs està pactant amb Unides Podem la llei de Transparència i la reforma de la llei electoral amb Compromís, i ara "ha manifestat la voluntat d'ajudar el Botànic en els pressupostos".

Respecte a les propostes de la formació, ha destacat que "no són un sense sentit, ni 'antibotàniques'", per la qual cosa s'ha preguntat "Què es pot rebutjar d'elles?". "Una altra cosa és que si la Generalitat no pot garantir 8.000 sanitaris i són 6.432, i ells voten en contra", ha indicat.

D'altra banda, respecte als grups de treball, Mata ha considerat que Cs busca una "relació de normalitat amb la Generalitat" i que ha nomenat dos interlocutors.

Des de Ciutadans, la portaveu adjunta Yaneth Giraldo, ha afirmat que el seu equip econòmic "està preparat" però segueixen "esperant resposta del Consell sobre com va a estructurar-se aquest equip". "No sabem si serà amb el beneplàcit dels altres socis o si és decisió del president i assumir les regnes del pressupost", ha indicat.

COMPROMÍS QÜESTIONA "FER INVENTS" I UP DEMANA INFORMACIÓ

Per part de Compromís, Fran Ferri, ha afirmat que estan "d'acord a treballar sempre", i que "la metodologia està per definir", encara que ha qüestionat "fer invents pel que fa a una nova metodologia". "Nosaltres ens asseurem a parlar amb la resta de grups, com sempre hem fet", ha agregat.

El síndic ha afirmat, sobre el grup de treball anunciat per Cantó, que "encara no s'ha defès si treballarà abans de la presentació de pressupostos o després en esmenes", i ha manifestat que veu "poques possibilitats" que comence abans, ja que els comptes es presenten la setmana vinent.

A més, ha instat Cantó a pronunciar-se "sobre propostes que sí estan damunt de la taula" com la qual va llançar Compromís de nous trams tributaris per als qui guanyen més de 140.000 i més de 175.000 euros a l'any, que ha considerat que "no va en contra del que demanava Cs de no pujar els impostos a les classes mitjanes".

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem, Naiara Davó, ha afirmat que la seua formació "demanarà més informació" a Puig sobre aquests grups de treball amb Cs, i ha destacat que "tot el que treballa aquest Consell ho fa de forma conjunta".

Per a Davó, "és evident que Cs està intentant donar un gir a la seua política, tot el que havíem vist de Toni Cantó ha sigut un posicionament molt dur i molt fort, i ara està intentant fer un blanqueig perquè allà on està governant amb la dreta i extrema dreta hi ha un desgovern i un caos".

Així, ha incidit que "els pressupostos es parlen en Corts" i ha demanat "portar ací les propostes i esmenes independentment que puga haver-hi reunions entre partits i el president". Considera, a més, que una vegada es presenten els comptes, serà en Les Corts "on es posaran a dialogar i a parlar per a veure quines aportacions seran beneficioses per als valencians i podrien estar en el pressupost".

Davó ha recordat que aquesta reunió entre Puig i Cantó era "pública", i ha considerat que "el president pot reunir-se amb qualsevol grup". També ha opinat que Puig "sí podria entrevistar-se amb la síndica 'popular' Isabel Bonig" i ha destacat el "tarannà dialogant" de Puig.

PP: "TENIM ELS TELÈFONS OBERTS"

Des del PP, la portaveu adjunta Eva Ortiz veu "perfecte i fenomenal" que Puig parle amb els grups de l'oposició i ha dit estar "segura" que cridarà a Vox i al PP. "Tenim els telèfons en obert, no ens cridem entre nosaltres per si es produeix eixa telefonada per a acudir ràpids i veloços al Palau de la Generalitat", ha ironitzat.

Ortiz ha apuntat que li van dir a Puig que "fixara dia, lloc i hora", i fins ara "no tenim dia, lloc ni hora". "Toni Cantó ha tingut sort, espere que abans del dia 30 serem tots cridats per a parlar".

També ha destacat que la síndica, Isabel Bonig, "cada vegada que dona una roda de premsa li fa arribar una carta sobre eixe mateix tema", i ha instat al fet que "si entre les 1.000 que li hauran arribat hi ha una que li interessa, que la agafe".